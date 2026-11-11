El río continúa en ascenso y podría superar los 5.70 metros hacia fin de mes en Paraná

El río Paraná alcanzó a las 7 de este miércoles los 5.36 metros en la capital entrerriana y superó el nivel de evacuación, según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce. La creciente se aceleró durante las últimas semanas, con un aumento de 1.05 metros en siete días y de 2.06 metros en el último mes.

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná podría alcanzar los 5.69 metros para el 17 de noviembre y los 5.71 metros hacia el 24 de este mes.

La situación también se agravó en otras localidades entrerrianas. En La Paz, el río llegó a 6,25 metros y superó en diez centímetros el nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. En Hernandarias, alcanzó los 6.20 metros y también sobrepasó ese umbral por 20 centímetros. Por su parte, en Santa Elena registró 6.34 metros, con una suba de seis centímetros respecto de la última medición del martes, aunque permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 6,90 y 7,25 metros, respectivamente.

El río superó el nivel de evacuación en Hernandarias (fuente Hernandarias Plus)

Aguas abajo, en Diamante, el Paraná midió 5.49 metros, superó el nivel de alerta y quedó a solo un centímetro del nivel de evacuación. En Victoria, la altura fue de 4,24 metros, todavía a 36 centímetros del nivel de alerta y a 66 centímetros del umbral de evacuación.

Proyecciones del INA

De acuerdo al informe hidrológico del INA, aguas abajo, sobre Santa Fe/Paraná - Rosario, el río Paraná continúa en ascenso en aguas medias altas, por encima de las marcas normales para la época del año, en sintonía con el tránsito en curso. “A partir del 6/11 se registró un notorio incremento de la tasa de ascenso, particularmente en las secciones superiores. En consecuencia, actualmente se observa excedencia de los niveles de Alerta y Evacuación en Paraná”, indica el comunicado.

“Durante los próximos siete días se prevé que continúe en ascenso en aguas medias altas, si bien atenuándose progresivamente, con perspectiva en plazo de 7 - 14 días de continuar al menos oscilante/estable en punta en dicho intervalo”, comunicó el INA.

“Es probable que los tiempos de traslado de la onda de crecida se incrementen, así como los tiempos de residencia, dado el significativo volumen en tránsito y el aporte sostenido desde las áreas generadoras de caudal”, anticipó el organismo nacional.

Refuerzan la asistencia en las zonas inundadas de Paraná

La crecida del río Paraná obligó a intensificar los operativos de asistencia en distintos sectores costeros de la capital entrerriana, donde 11 familias fueron evacuadas por el Municipio y más de 35 se autoevacuaron. Ante la posibilidad de que el nivel del agua continúe en ascenso, el Comité Técnico de Emergencia (CTE) evaluó nuevas medidas preventivas y la instalación de puntos de apoyo logístico.

Durante una nueva reunión, las autoridades municipales analizaron la evolución de la creciente, vinculada al fenómeno de El Niño, y coordinaron las tareas de acompañamiento a los vecinos afectados. La situación generó especial preocupación en Toma Nueva, Toma Vieja y barrio Los Arenales, donde el avance del agua dificultó el acceso a determinadas viviendas.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, precisó que también se evaluó la situación de entre 60 y 70 personas que permanecían en las zonas comprometidas. "Las dificultades para acceder se incrementaron debido al anegamiento de los caminos", explicó.

El funcionario detalló que el operativo municipal incluyó la entrega de alimentos, asistencia sanitaria y acompañamiento a las familias afectadas. Asimismo, indicó que se estudiaban alternativas para garantizar el abastecimiento de agua potable en los sectores donde la circulación terrestre se encontraba restringida.

"El Municipio brinda asistencia alimentaria, sanitaria y acompañamiento a los vecinos afectados. También se analiza la posibilidad de garantizar el suministro de agua potable mediante el río u otros mecanismos", señaló Ríos.

En paralelo, el Comité de Emergencia resolvió identificar espacios adecuados para instalar nuevos puntos de apoyo logístico, destinados a facilitar la atención de los vecinos ante posibles complicaciones derivadas del avance del río.

Operativos nocturnos y controles sanitarios

Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Lucas García, explicó que el dispositivo municipal se encontraba activo desde las primeras evacuaciones, registradas dos días antes de la reunión.

El operativo contó con la participación de distintas áreas municipales, Defensa Civil y equipos técnicos que realizaron recorridas, incluso durante la noche, para acercar alimentos e insumos sanitarios a las personas que permanecían en sectores inundados.

García indicó que también se efectuaron relevamientos sanitarios en toda la zona costera, con especial atención en barrio Los Arenales, uno de los puntos donde se concentraron las tareas de asistencia y evacuación.

Ríos destacó la importancia de la organización anticipada del Comité Técnico de Emergencia y la coordinación entre las distintas dependencias municipales.

"Haber tenido la capacidad de organizarnos previamente y haber construido un Comité de Emergencia en forma articulada con las diferentes áreas municipales nos permite tener mayor capacidad de respuesta y poder atender en forma inmediata", sostuvo.

En tanto, García remarcó que las tareas se desarrollaron con recursos y personal municipal, manteniendo la presencia territorial para responder a las necesidades de los vecinos.