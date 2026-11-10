“Esto vino muy de golpe”: un jubilado mostró cómo la crecida entró a su casa en Bajada Grande

José Enrique González se levantó este martes 10 de noviembre y encontró agua en la cocina de su casa de Cortada 7, en Bajada Grande. La noche anterior, el río había avanzado sobre el patio, pero todavía no había entrado a la vivienda. “Y hoy de mañana nos encontramos con esto”, contó el jubilado de 79 años.

El Paraná superó el nivel de evacuación en la capital entrerriana y la crecida alcanzó viviendas de la costa. En los sectores ribereños, algunos vecinos comenzaron a reforzar con bolsas de arena los puntos por donde avanzaba el agua.

González vive en el barrio desde hace unos 15 años y recordó que, en otras inundaciones, el río subía más despacio. “Si hubiera sido con menor intensidad, nos íbamos adecuando a la situación, pero esto vino muy de golpe”, explicó.

Con bolsas de arena y una carretilla que se rompió

Durante la recorrida de Elonce, el vecino mostró dónde estaba colocando las bolsas y contó que buscaba pallets para elevar sus pertenencias. “Ya alguna vez sufrí también la inundación y con eso me fui manejando”, dijo al recordar cómo había improvisado una defensa en su casa.

Llevar la arena hasta la vivienda fue otra dificultad. Una máquina acercó parte del material, pero González tuvo que cubrir la distancia desde el tramo cerrado de Cortada 7. “Tuve la oportunidad de hacer algunos viajes”, contó. La tarea se complicó cuando se rompió la carretilla.

En el patio, el jubilado señaló un árbol para indicar dónde estaba el agua la semana anterior. El lunes empezó a subir las chapas a un techo porque el río ya las estaba cubriendo. “Hasta ayer se veían las chapas ahí”, recordó.

El temor a dejar la casa y la preocupación por sus perros

Una hija y compañeros de trabajo le ofrecieron un lugar donde quedarse. “Yo me voy a seguir quedando hasta ver hasta dónde llega el río”, dijo González. Explicó que le cuesta dejar una casa donde conserva lo que fue construyendo con los años.

El temor a que le roben si se va también pesa en su decisión. Al mencionar lo que había escuchado de otros vecinos de Bajada Grande, cerca de la arenera, señaló que “nadie quiere abandonar justamente por temor al robo”.

En una crecida anterior, González improvisó un altillo y durmió allí con un gato. Esta vez tiene 12 perros, en su mayoría recogidos de la calle, y evalúa armarles un refugio elevado. “Esa era la mayor preocupación”, dijo sobre dónde ubicarlos si el agua sigue subiendo.

Cómo sigue el avance del río desde su patio

Desde el fondo de la vivienda, González observa la costa de enfrente para calcular cuánto sube el Paraná. “Miro y voy calculando en dirección allá a la isla el nivel del río”, explicó mientras mostraba el sector anegado.

También señaló que el paso de embarcaciones genera olas que llegan hasta la orilla. “Tendrían que atenuar un poco la velocidad”, pidió al hablar de las lanchas que circulan frente al barrio.

Cuando le preguntaron si necesitaba ayuda, González agradeció el ofrecimiento y volvió a hablar de la tarea que tenía por delante. “Voy a empezar a seguir trayendo bolsas de arena”, dijo. Por ahora, su plan es rellenar el sector por donde avanzó el agua.