El divertido gesto del papa León XIV para despedirse de los fieles: "¡Gracias, Argentina!"

El divertido gesto del papa León XIV para despedirse de los fieles se convirtió en uno de los momentos más simpáticos de su visita a la Argentina. Durante la noche del lunes, el Pontífice salió a saludar a las personas que lo aguardaban frente a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y protagonizó una escena que despertó risas.

Después de una extensa jornada de compromisos oficiales, León XIV apareció en el balcón de la residencia donde se hospeda durante su estadía en el país. Desde allí, agradeció el cariño de quienes se habían reunido para verlo y compartir unos instantes con él.

Sin embargo, los fieles continuaron reclamando su presencia. Ante la insistencia, el Papa decidió acercarse hasta la vereda para saludarlos personalmente. Fue entonces cuando realizó una simpática seña para indicar que había llegado el momento de descansar, lo que provocó sonrisas entre los presentes y hasta hizo reír a uno de sus custodios.

NO PUEDE SER. El Papa Leon XIV salió a bendecir a la gente y les hizo gesto de que se iba a dormir. Logro que hasta el subcomandante de la Guardia Suiza se riera (el alto de atras que es super serio) Es una genialidad jajajajajajajajajajja https://t.co/6lQ2Gk7SQh — Poirot (@Argenpoirot) November 10, 2026

El gesto del Papa que provocó risas

Mientras se despedía de quienes lo esperaban, León XIV juntó ambas manos y las acercó a un costado de su rostro, imitando la posición de una persona dormida. Con ese movimiento, transmitió de manera amable que su extensa jornada estaba llegando a su fin.

El gesto, que ya había realizado desde el balcón, fue recibido con risas y muestras de afecto. Lejos de limitarse a una despedida formal, el Pontífice mantuvo un intercambio distendido con las personas que habían permanecido frente a la Nunciatura durante la noche.

"¡Gracias, Argentina!", expresó León XIV al despedirse. La escena reflejó la cercanía que buscó mantener con los fieles que se acercaron a acompañarlo, incluso después de una jornada marcada por numerosos encuentros y celebraciones religiosas.

Una jornada de actividades en Buenos Aires

La agenda del lunes había comenzado a las 9:15 con una visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, el Papa recorrió las instalaciones, compartió momentos con residentes y participó de una actividad en la que también estuvo presente el cantante Abel Pintos.

Más tarde, a las 11:30, encabezó una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Antes de la celebración, recorrió un tramo de la avenida del Libertador a bordo del papamóvil para saludar a quienes se habían congregado.

Por la tarde, mantuvo un encuentro con empresarios, sindicalistas y referentes sociales en la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero. Posteriormente, participó de una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a representantes de distintas comunidades de fe.

La visita papal continúa en Córdoba

Este martes, León XIV encabezó una multitudinaria misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde llamó a construir "una patria fraterna y solidaria". Durante la homilía, destacó el legado del Cura Brochero y Mama Antula e invitó a los fieles a expresar su fe mediante acciones concretas.

La celebración constituyó la segunda misa del Pontífice durante su visita a la Argentina. Ante los presentes, recordó el ejemplo de distintos santos argentinos y remarcó la importancia del compromiso con los demás.

La agenda del Papa contempla además un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. Posteriormente, tiene previsto regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.