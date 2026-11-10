Entre Ríos declaró monumento natural al “tuco-tuco” y protegerá las zonas donde vive

Entre Ríos declaró Monumento Natural al “tuco-tuco” de Río Negro, un pequeño roedor que pasa gran parte de su vida bajo tierra. La medida establece un régimen de protección para el animal y para los ambientes donde excava sus madrigueras.

La declaración se formalizó mediante la Ley Provincial 11.332, publicada este martes 10 de noviembre en el Boletín Oficial. La Secretaría de Ambiente será la encargada de aplicarla en todo el territorio entrerriano.

La norma prohíbe capturar, dañar, perseguir o comercializar ejemplares. La restricción abarca otras actividades que puedan afectar al mamífero, salvo que exista autorización expresa de la autoridad ambiental.

Cómo se protegerá su hábitat

Según informó El Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente deberá delimitar las áreas donde vive el “tuco-tuco” de Río Negro. Con ese relevamiento, establecerá zonas de protección especial o de amortiguamiento alrededor de las poblaciones identificadas.

La disposición incluye tanto a los grupos ya registrados como a los que se detecten en el futuro. Para identificarlos, la ley prevé la coordinación con instituciones científicas, áreas protegidas y otros organismos competentes.

Las características del suelo condicionan la distribución de este roedor. El animal necesita terrenos donde pueda excavar las galerías que utiliza para refugiarse y desplazarse bajo la superficie.

Dónde se encontraron poblaciones en Entre Ríos

El “tuco-tuco” de Río Negro, cuyo nombre científico es Ctenomys rionegrensis, tiene presencia documentada en ambas márgenes del río Uruguay. La categorización nacional de mamíferos de 2021 lo considera en peligro de extinción.

Un estudio publicado en 2024 en la Revista Chilena de Historia Natural identificó cinco poblaciones entrerrianas que hasta entonces no se habían documentado. El equipo trabajó cerca de Ubajay, en inmediaciones del paraje Mabragaña y en distintos sectores del Parque Nacional El Palmar.

El análisis detectó siete variantes genéticas que no se habían registrado en la especie. Los resultados ampliaron el conocimiento sobre su distribución y aportaron información para orientar futuras acciones de conservación.

Qué sanciones y medidas prevé la ley

El artículo 5 de la nueva norma dispone que las infracciones se tramiten conforme a la Ley Provincial 10.479 y su reglamentación. Ese régimen prevé la sanción máxima para quienes atenten contra especies declaradas monumentos naturales.

La Secretaría de Ambiente también podrá promover campañas de difusión y educación ambiental. Entre las acciones previstas figura la capacitación comunitaria para dar a conocer la importancia ecológica del mamífero y las medidas destinadas a preservarlo.

La delimitación de las áreas de resguardo dependerá de los relevamientos que realice la autoridad ambiental. Esos trabajos permitirán determinar qué sectores necesitan protección especial y dónde deberán establecerse franjas de amortiguamiento.