En el Día de la Tradición, más de 250 estudiantes bailarán el Pericón en localidad entrerriana

Concepción del Uruguay se prepara para una nueva celebración del Día de la Tradición con una propuesta que tendrá como protagonistas a más de 250 estudiantes del Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, quienes bailarán el Pericón Nacional frente al histórico establecimiento educativo.

La actividad se desarrollará este martes 10 de noviembre, con el acompañamiento de la Municipalidad. La jornada comenzará a las 18, con la participación de Amigos de la Música y agrupaciones invitadas, que ofrecerán una presentación artística para compartir las expresiones culturales argentinas.

Uno de los momentos centrales llegará a las 19, cuando los estudiantes de los turnos diurnos y del Bachillerato de Jóvenes y Adultos realicen el tradicional Pericón.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de la propuesta y recomendaron llevar asientos para disfrutar de una tarde de música, danza y tradición frente al Colegio del Uruguay.

La historia del Pericón Nacional

El Pericón fue declarado Danza Nacional Argentina por el Congreso de la Nación en 2007. Se caracteriza por la participación de numerosas parejas que realizan distintas figuras y desplazamientos coordinados, con vestimenta tradicional y pañuelos en sus manos.

Sus orígenes se remontan a una variante del Cielito, conocida como Cielito Apericonado. Con el paso del tiempo, esta forma de baile adquirió características propias y se consolidó como una danza independiente.

En 1817, el general José de San Martín llevó el Pericón a Chile, donde alcanzó una importante difusión. En Argentina, se bailó desde los primeros años de la independencia, tanto en ámbitos rurales como en los salones de las regiones pampeana, litoral y central.

También habrá actividades en el Predio Multieventos

En el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, los Centros Municipales de Desarrollo de la Niñez también organizarán una jornada especial.

La propuesta se realizará el viernes 13 de noviembre, desde las 19, en el Predio Multieventos. Habrá una kermés y diferentes números artísticos para compartir con los niños y sus familias.

De esta manera, Concepción del Uruguay tendrá varias propuestas para celebrar las raíces culturales argentinas y acercar las tradiciones a las nuevas generaciones.