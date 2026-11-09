El papa León XIV recibió un cáliz elaborado con municiones de la guerra de Malvinas por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Estudiantes de cinco escuelas de Gualeguaychú participaron del cincelado de la pieza, que simboliza la transformación de elementos bélicos en un mensaje de paz.
El papa León XIV recibió un cáliz de Malvinas que ayudaron a elaborar estudiantes de Gualeguaychú, una pieza realizada por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols con materiales provenientes de la guerra de 1982. La obra fue entregada personalmente al Sumo Pontífice y representa un mensaje de paz, esperanza y reconciliación, a partir de la transformación de municiones utilizadas durante el conflicto bélico.
La iniciativa tuvo una importante participación entrerriana, ya que alumnos de cinco establecimientos educativos de Gualeguaychú colaboraron en el cincelado del metal durante una actividad desarrollada en octubre. Cada estudiante pudo dejar su marca en una de las partes del cáliz, que posteriormente fue incorporada a la obra definitiva.
Según informó R2820, participaron estudiantes del Instituto Guadalupe, Colegio Luis Clavarino, Escuela Normal, Colegio La Salle y Escuela Técnica Nº 3 “15 de Noviembre”. La propuesta permitió que los jóvenes formaran parte de una creación colectiva destinada al Papa.
La participación de estudiantes de Gualeguaychú
La actividad se desarrolló durante el 14 y 15 de octubre, cuando Estanislao Julianes, amigo y colaborador de Pallarols, visitó Gualeguaychú con una de las piezas del cáliz, un cincel y un martillo.
Durante los encuentros, los estudiantes tuvieron la oportunidad de golpear el bronce y dejar una pequeña marca sobre el material que luego integraría el objeto religioso.
“Para que el Papa, cuando reciba el cáliz, vos participaste”, explicó Julianes al describir el sentido de la iniciativa, que buscó acercar a las nuevas generaciones a un mensaje de paz construido mediante la participación colectiva.
Un cáliz elaborado con municiones de Malvinas
La obra demandó aproximadamente diez meses de trabajo y fue confeccionada con una aleación que incorporó material bélico proveniente de la guerra de Malvinas.
Pallarols explicó que el objetivo consistió en transformar elementos que habían tenido un destino militar en una pieza religiosa destinada a transmitir un mensaje de reconciliación. El orfebre definió esa transformación como el paso de un material utilizado en la guerra a un “material de paz”.
La composición del cáliz incluyó 900 gramos de plata pura y 100 gramos de material bélico por cada kilogramo de aleación. De esta manera, las municiones fueron incorporadas a una obra que simboliza la posibilidad de transformar los recuerdos de un conflicto en un mensaje de esperanza.
Más de un millón de personas participaron en su elaboración
El proyecto tuvo alcance nacional, ya que las distintas partes del cáliz recorrieron numerosas localidades argentinas para permitir que ciudadanos de diferentes edades participaran del cincelado.
La copa, la patena y el pie fueron trasladados por separado, lo que facilitó la realización de actividades en escuelas, instituciones y espacios públicos de distintas provincias.
De acuerdo con Pallarols, más de un millón de personas dejaron su marca en el metal, mientras que algunas jornadas llegaron a reunir hasta 20.000 participantes. Muchos también escribieron mensajes dirigidos al Papa y a autoridades argentinas.
Fe, esperanza y caridad: el significado de la obra
El diseño del cáliz estuvo inspirado en las tres virtudes teologales de la tradición cristiana: la fe, la esperanza y la caridad, publicó R2820.
“Sin fe, sin esperanza y sin caridad nada funciona, dice el Papa”, expresó Pallarols al explicar el significado espiritual que buscó transmitir mediante su creación.
La pieza fue entregada a León XIV y se mencionó la posibilidad de que pudiera ser utilizada durante una celebración religiosa en Luján, aunque no se confirmó oficialmente su uso.