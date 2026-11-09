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Paraná Crecida del río Paraná en la capital entrerriana

El río Paraná sigue creciendo y alcanzó los 5,13 metros este lunes por la tarde

El río Paraná alcanzó una altura de 5,13 metros durante la tarde de este lunes, en la capital entrerriana. El nivel del agua continúa por encima de la referencia de alerta y mantiene la atención sobre los sectores costeros.

9 de Noviembre de 2026
Altura del río Paraná: alcanzó los 5,13 metros este lunes.
Altura del río Paraná: alcanzó los 5,13 metros este lunes. Foto: Elonce.

El río Paraná alcanzó una altura de 5,13 metros durante la tarde de este lunes, en la capital entrerriana. El nivel del agua continúa por encima de la referencia de alerta y mantiene la atención sobre los sectores costeros.

La altura del río Paraná alcanzó los 5,13 metros durante la tarde de este lunes 9 de noviembre, en la capital entrerriana. El registro confirmó que el nivel del agua se mantiene elevado y por encima de los valores de referencia establecidos para la etapa de alerta.

 

 

La marca de 5,13 metros representa un dato significativo para el seguimiento de la creciente, especialmente en los sectores ribereños de Paraná, donde las variaciones del nivel del río requieren una vigilancia permanente.

 

Cabe recordar que, días atrás, el río había superado los 4,70 metros, lo que motivó el seguimiento de su evolución ante la posibilidad de nuevas subas.

 

 

Atención sobre los sectores costeros

 

El incremento de la altura del río Paraná mantiene la atención sobre las zonas bajas y los espacios cercanos a la costa, que pueden verse afectados cuando el agua alcanza niveles elevados.

 

En este contexto, resulta importante que quienes desarrollan actividades náuticas, pesqueras o recreativas consulten las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina y eviten ingresar a sectores que pudieran encontrarse anegados.

 

La evolución de la creciente dependerá del comportamiento del caudal que llega desde aguas arriba y de las condiciones hidrológicas de la cuenca.

Temas:

altura del río Paraná Balneario municipal
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