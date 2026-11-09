Las postales de la creciente del Paraná: el agua llegó hasta las piletas del Club Estudiantes

La creciente del río Paraná dejó postales impactantes en el Club Atlético Estudiantes, donde el agua avanzó sobre la playa y llegó hasta el sector de las piletas. Durante una recorrida de Elonce, se observó cómo el río modificó el paisaje del predio y cubrió parte de los espacios recreativos.

El nivel del Paraná alcanzó los 5,07 metros en el puerto local, según el registro informado durante la transmisión de este lunes. La suba registrada durante la madrugada se hizo visible en distintos sectores de la costa, donde el agua continúa ganando terreno.

(Elonce)

La creciente alcanzó aproximadamente la mitad de la zona de arena y avanzó hasta las inmediaciones del comedor. Además, las piletas quedaron rodeadas por el agua y se observó la presencia de camalotes arrastrados por la corriente.

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Las imágenes de la creciente en el Club Estudiantes

El avance del río también afectó algunos sectores de parrillas, mientras que otros espacios del club permanecen disponibles para los visitantes. Las imágenes reflejan el contraste entre las instalaciones recreativas y el agua que cubre parte del predio.

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Pese a la situación, el comedor y el restaurante continúan habilitados. Durante el feriado, familias y grupos de amigos aprovecharon la jornada de cielo despejado para disfrutar de la playa, los juegos y las zonas que todavía pueden utilizarse.

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La recorrida permitió observar que algunos visitantes permanecían sobre la arena, aunque sin ingresar al río. En tanto, las piletas y los sectores alcanzados por la creciente muestran cómo cambió el paisaje habitual del Club Atlético Estudiantes.

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Continúa el seguimiento del nivel del Paraná

La creciente también afecta otros puntos de la costa paranaense, donde se mantienen medidas de prevención y seguimiento. Personal municipal realiza relevamientos para evaluar las condiciones de los sectores ribereños.

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La situación requiere precauciones en clubes y espacios recreativos próximos al río, especialmente ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando durante los próximos días.

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Mientras tanto, las postales del Club Estudiantes muestran el avance del Paraná sobre la playa, las parrillas y las piletas. Las actividades continúan en los espacios habilitados, en un escenario marcado por la creciente que afecta a la ciudad.