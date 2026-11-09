“Los más pequeños lloraron toda la noche”: el relato de evacuados por la crecida del río

La crecida del río Paraná obligó a evacuar a 18 familias de Bajada Grande durante las últimas horas, en medio del avance del agua sobre las viviendas ubicadas en las zonas más bajas de la costa. Entre las personas afectadas se encuentra Erica, una vecina que debió abandonar su hogar junto a su hija y sus cinco nietos, luego de que el agua ingresara rápidamente al sector donde residían.

En diálogo con Elonce, la mujer relató los momentos de incertidumbre que atravesó su familia durante la tarde y noche del domingo. Explicó que, aunque estaban preparadas ante una eventual creciente, no imaginaron que el agua llegaría con tanta rapidez.

“A la una y media empezó por el costado de la veredita y a las dos y media empezó a subir el agua. Nosotros dijimos que se había roto un caño, pero no, era que se venía el agua de atrás. A las seis de la tarde ya estaba toda la calle llena de agua”, recordó.

“Me dijeron que tenía que salir con los niños”

Erica explicó que la situación se agravó con el transcurso de las horas y que una vecina vinculada con un merendero de la zona advirtió a su hija sobre la necesidad de abandonar la vivienda.

La joven, madre de cinco niños, fue evacuada alrededor de las 19. Una hora después, los equipos de asistencia regresaron para buscar a Erica y a otro de sus hijos.

Instalaron un centro de asistencia en el camping de Bajada Grande (foto Elonce)

La mujer reconoció que inicialmente se resistió a abandonar su casa, pero los integrantes del operativo le advirtieron que el nivel del río podía continuar aumentando.

“Yo decía que no, que no. Pero me dijeron: ‘Te tenemos que sacar de acá porque se viene un pico muy grande. No sabemos a qué hora, pero tenés que salir’”, recordó.

Finalmente, aceptó retirarse y fue trasladada junto con su familia a un espacio de asistencia dispuesto por la Municipalidad de Paraná.

La angustia de los niños durante la evacuación

Uno de los momentos más difíciles para la familia fue la reacción de los cinco nietos de Erica, especialmente los más pequeños, que no comprendían lo que estaba sucediendo.

La mujer explicó que el movimiento de personas, el traslado de pertenencias y la necesidad de abandonar la vivienda generaron angustia entre los niños. “A mis nietos les brindaron apoyo psicológico porque no entendían nada. Los más pequeños lloraron toda la noche”, contó.

Instalaron un centro de asistencia en el camping de Bajada Grande (foto Elonce)

Según relató, el personal que participó del operativo procuró tranquilizarlos y les brindó alimentos y acompañamiento durante las primeras horas posteriores a la evacuación. “Era un movimiento de ir y venir de gente, no entendían nada. Hasta que se calmaron, les dieron yogur y después comida”, explicó.

La familia pasó la noche en una carpa y durante la mañana del lunes continuaba recibiendo asistencia de los equipos municipales.

“Apareció tanta gente que no tuve tiempo de agradecer”

A pesar de la angustia por la pérdida temporal de su hogar, Erica destacó la solidaridad de los vecinos y el acompañamiento de las personas que participaron del operativo.

La mujer contó que, cuando comenzó a subir el agua, numerosas personas se acercaron para ayudarla a levantar muebles, trasladar objetos y proteger sus pertenencias.

“No sé de dónde salió tanta gente dentro de la casa. Todos me ayudaron. No tuve tiempo de decirles gracias porque todos los vecinos me ayudaron a subir las cosas”, expresó.

También agradeció el trabajo de los equipos municipales, las fuerzas de seguridad y los profesionales que brindaron contención a su familia. “Estoy muy agradecida por todo el apoyo. La Policía, Gendarmería, los psicólogos, todos estuvieron de parte de mi hija y de nosotros”, manifestó.

En cuanto a sus pertenencias, explicó que un camión municipal colaboró con el traslado hacia un campo donde trabaja uno de sus hijos, en la zona de la ruta 18 y el acceso norte.

De esta manera, la familia pudo poner a resguardo sus objetos personales mientras permanecía fuera de su vivienda.

Perdió una venta de 40 pizzas por la emergencia

La crecida también tuvo consecuencias económicas para Erica, quien se dedica a la elaboración y venta de comidas.

La vecina contó que trabaja como panadera y tiene un emprendimiento de pizzas listas. Debido a la evacuación, no pudo cumplir con un pedido que ya había recibido y por el cual una clienta le había realizado una transferencia.

“Tengo un emprendimiento de pizzas listas y perdí una venta de 40 pizzas. La llamé anoche a la chica porque me había hecho una transferencia y le pedí mil disculpas”, relató.

Según explicó, la compradora comprendió la situación después de enterarse de la emergencia que atravesaban las familias de Bajada Grande.

La mujer reconoció que la pérdida de ese trabajo se sumó a las preocupaciones por su vivienda y por la seguridad de sus seres queridos.

Sin embargo, destacó que durante la mañana del lunes se encontraba más tranquila gracias a la asistencia recibida. “Hoy estoy mejor, estoy más aliviada, estoy contenida acá con la psicóloga. Estamos bien, gracias a Dios”, afirmó.

Estaban preparadas, pero no esperaban una crecida tan rápida

Erica señaló que su familia ya había tomado algunas precauciones ante la posibilidad de que el río continuara aumentando. Entre otras medidas, habían preparado mochilas con documentación personal y los documentos de los niños, para disponer de los elementos más importantes en caso de una evacuación.

“Estábamos preparadas, teníamos las mochilas con los documentos, los documentos de mis nietos, todo. Pero así de golpe, como pasó ayer, no”, explicó.

La vecina insistió en que la rapidez con la que el agua llegó a la calle fue uno de los aspectos más difíciles de afrontar.

También señaló que, después de una noche de preocupación, la familia permanecía reunida y recibía acompañamiento para atravesar la situación.

Asistencia psicológica para los niños y sus familias

Durante la recorrida de Elonce por el centro de asistencia de Bajada Grande, Iara, integrante del equipo municipal de Niñez y Adolescencia, explicó cómo se desarrollaba el acompañamiento psicológico de las familias evacuadas.

La profesional señaló que el objetivo era ofrecer un espacio de contención, especialmente para los niños que habían atravesado situaciones de miedo e incertidumbre durante la evacuación.

“Somos un gran equipo. Hay un montón de gente asistiendo desde ayer. Estoy acompañando a la familia y pertenezco también al equipo de Niñez y Adolescencia”, comentó.

Además, explicó que buscaban generar espacios para que los chicos pudieran expresar sus emociones después de lo ocurrido. “Vamos a hablar con los niños para que, más allá de que están jugando y despejándose, puedan tener un espacio para desahogarse”, señaló.

La trabajadora municipal también indicó que se procuraría garantizar la continuidad del acompañamiento psicológico una vez superada la primera etapa de la emergencia.

“La idea es hacer un seguimiento y articular para que también puedan asistir de manera consecutiva”, explicó.