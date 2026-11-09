Una mujer fue detenida por golpear a su madre con un bastón en Gualeguaychú

Dos personas fueron detenidas durante la noche del domingo en Gualeguaychú, en el marco de procedimientos policiales vinculados con hechos de violencia familiar y de género. En uno de los casos, una mujer fue aprehendida tras ser denunciada por agredir a su madre de 64 años con un bastón de madera. En el otro, un hombre de 42 años fue localizado en la vía pública y detenido por una orden judicial vigente.

Las intervenciones se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad y estuvieron a cargo de personal de la Comisaría Segunda y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, respectivamente.

En ambos procedimientos tomó intervención la Fiscalía de Género, que dispuso las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

Una mujer denunció que su hija la golpeó con un bastón

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 22 del domingo en una vivienda ubicada sobre calle 3 de Febrero al 500, donde efectivos de la Comisaría Segunda acudieron tras recibir una alerta por un episodio de violencia familiar.

La intervención se inició a partir de un llamado telefónico al Comando Radioeléctrico, que dispuso el envío de personal policial al domicilio para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados encontraron a una mujer de 64 años que presentaba lesiones. Según manifestó la víctima, había mantenido una discusión con su hija, quien presuntamente la agredió utilizando un bastón de madera.

De acuerdo con el informe policial, la presunta agresora permanecía en la vivienda cuando llegaron los efectivos y presentaba un estado de alteración.

Ante las circunstancias constatadas, los policías comunicaron lo sucedido a la Fiscalía de Género, que ordenó la aprehensión de la mujer involucrada.

Posteriormente, la sospechosa fue trasladada a la Comisaría de Minoridad, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de género

El segundo procedimiento se concretó alrededor de las 21.30 del domingo, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal localizó a un hombre de 42 años sobre quien pesaba un pedido de detención.

El operativo tuvo lugar en la intersección de J. J. Franco y Victoria, donde los investigadores interceptaron al sospechoso mientras se encontraba en la vía pública.

Según informó la Policía, la orden judicial estaba relacionada con una causa tramitada en un contexto de violencia de género.

Una vez identificada la persona y constatada la vigencia de la medida, los efectivos hicieron efectiva su detención.

El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

La Fiscalía de Género fue informada sobre el procedimiento y la detención del sospechoso.