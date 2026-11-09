Tres detenidos por intentos de robo y una moto recuperada en distintos procedimientos

La Policía de Entre Ríos intervino en cuatro hechos registrados en Paraná. Tres hombres fueron detenidos por presuntos delitos contra la propiedad, mientras que una motocicleta robada fue recuperada durante un rastrillaje en un descampado.
Tres hombres fueron detenidos por distintos hechos contra la propiedad y una motocicleta robada fue recuperada durante cuatro procedimientos policiales realizados este lunes en Paraná. Los operativos se desarrollaron en avenida Ejército, barrio Paraná XVI, avenida Zanni y calle Morath, con intervención de distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos.
Los procedimientos estuvieron relacionados con intentos de sustracción de cables eléctricos, un episodio sospechoso junto a un automóvil estacionado y la búsqueda de una motocicleta denunciada como robada. En los operativos también se secuestraron un cuchillo, herramientas y otros elementos cuya procedencia quedó bajo investigación.
Por disposición de las fiscalías intervinientes, los tres sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia.
Saltó un tapial para robar cables y amenazó con un cuchillo
Uno de los hechos ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre avenida Ejército, donde un joven de 25 años ingresó a la propiedad después de saltar un tapial y subir al techo con intenciones de sustraer cables de la instalación eléctrica.
Según informó la Policía, el sospechoso fue sorprendido por la pareja de la propietaria y, en medio de una discusión, exhibió un arma blanca. Posteriormente, se retiró del lugar sin concretar el robo.
Con las características aportadas, los efectivos iniciaron una búsqueda y lograron localizarlo en inmediaciones de Perette y San Martín. Durante el procedimiento le secuestraron un cuchillo que llevaba entre sus pertenencias.
La Fiscalía dispuso su detención y traslado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de tentativa de robo.
Sorprendieron a un hombre junto a un automóvil estacionado
Otro procedimiento se desarrolló en el barrio Paraná XVI, donde un hombre de 28 años fue sorprendido mientras intentaba abrir el capó de un automóvil Hyundai Excel GLS que se encontraba estacionado.
Tras recibir el aviso, los efectivos acudieron al lugar y localizaron al sospechoso. Durante la intervención constataron que tenía en su poder una planchita para el cabello cuya procedencia no pudo justificar en ese momento.
Informada la Fiscalía, se dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales, mientras se iniciaron actuaciones para determinar la propiedad y el origen del elemento encontrado.
Intentaron sustraer cables de una obra en construcción
En un tercer hecho, personal de la comisaría decimoquinta intervino durante la madrugada en una obra en construcción ubicada sobre avenida Zanni, entre Balbín y Larramendi, luego de recibir una alerta por la presencia de personas que estarían sustrayendo materiales.
Al llegar al predio, los policías localizaron a un hombre mayor de edad que intentaba llevarse cableado eléctrico. Según el informe oficial, el sospechoso había provocado daños en un pequeño galpón ubicado dentro de la construcción.
Durante el operativo se secuestraron cables, herramientas y distintos elementos eléctricos. La Policía informó que habría participado otro hombre, aunque no pudo ser localizado.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sospechoso fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales por el supuesto delito de robo en flagrancia.
Recuperaron una motocicleta robada entre la vegetación
Por otra parte, durante la mañana del lunes, efectivos de la comisaría séptima recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como sustraída el día anterior.
El procedimiento se realizó en un descampado ubicado sobre calle Morath, entre Francia y Churruarín, donde durante la madrugada se había advertido la presencia de un hombre en actitud sospechosa a bordo de una moto.
Con la luz del día, los uniformados realizaron un rastrillaje a pie por el sector y encontraron, oculta entre la abundante vegetación, una Honda de 150 centímetros cúbicos, tipo enduro, de color rojo y sin patente colocada.
Tras verificar sus datos, constataron que se trataba del vehículo denunciado como robado en jurisdicción de la comisaría cuarta.
La motocicleta fue recuperada y trasladada a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.