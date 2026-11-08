Volcó un auto en la Ruta 168 y dos personas resultaron heridas

Un vuelco vehicular en la Ruta Nacional 168 dejó como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial ocurrió a la altura del salón de eventos Benevento, donde debieron intervenir distintos organismos de emergencia para asistir a los ocupantes del rodado.

Tras recibir el aviso, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se trasladó hasta el lugar para participar del operativo de asistencia. Al arribar, los efectivos trabajaron de manera coordinada con otros servicios de emergencia.

Como consecuencia del accidente, dos personas sufrieron lesiones, aunque no se precisó la gravedad de las heridas ni si fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Intervinieron bomberos, policías y personal sanitario

En el procedimiento también participaron integrantes de Bomberos Zapadores, a bordo del móvil 16, y efectivos de la Policía de Entre Ríos, que acudieron con los móviles 918 y 1164.

Asimismo, personal de Emergencias Sanitarias 107, mediante el móvil 46, intervino en el operativo desplegado tras el vuelco.