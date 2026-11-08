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Policiales Siniestro vial en la Ruta Nacional 168

Volcó un auto en la Ruta 168 y dos personas resultaron heridas

Un vuelco vehicular se registró en la Ruta Nacional 168, a la altura del salón de eventos Benevento. Dos personas resultaron lesionadas y en el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal de emergencias médicas.

8 de Noviembre de 2026
Vuelco en la Ruta Nacional 168.
Vuelco en la Ruta Nacional 168. Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

Un vuelco vehicular se registró en la Ruta Nacional 168, a la altura del salón de eventos Benevento. Dos personas resultaron lesionadas y en el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Paraná, Bomberos Zapadores, efectivos policiales y personal de emergencias médicas.

Un vuelco vehicular en la Ruta Nacional 168 dejó como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial ocurrió a la altura del salón de eventos Benevento, donde debieron intervenir distintos organismos de emergencia para asistir a los ocupantes del rodado.

 

 

Tras recibir el aviso, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se trasladó hasta el lugar para participar del operativo de asistencia. Al arribar, los efectivos trabajaron de manera coordinada con otros servicios de emergencia.

 

Como consecuencia del accidente, dos personas sufrieron lesiones, aunque no se precisó la gravedad de las heridas ni si fue necesario su traslado a un centro asistencial.

 

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;.
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

Intervinieron bomberos, policías y personal sanitario

 

En el procedimiento también participaron integrantes de Bomberos Zapadores, a bordo del móvil 16, y efectivos de la Policía de Entre Ríos, que acudieron con los móviles 918 y 1164.

 

Asimismo, personal de Emergencias Sanitarias 107, mediante el móvil 46, intervino en el operativo desplegado tras el vuelco.

Temas:

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