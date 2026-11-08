Entre Ríos en Sinfonía: Juan Manuel Bilat y la Orquesta de Crespo brillaron en el escenario de la Fiesta Nacional de la Avicultura

REDACCIÓN ELONCE
El espectáculo Entre Ríos en Sinfonía se presentó en la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, con Juan Manuel Bilat, la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y la participación de María Luz Erazun junto a otros cantantes. La propuesta reunió música e identidad entrerriana.
El espectáculo Entre Ríos en Sinfonía formó parte de la programación artística de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se desarrolló en Crespo. La presentación reunió al acordeonista Juan Manuel Bilat, la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y diferentes voces invitadas, entre ellas María Luz Erazun, en una propuesta musical dedicada a las expresiones culturales de la provincia.
La actuación combinó el sonido del acordeón, uno de los instrumentos característicos de la música del litoral, con los arreglos y la interpretación de una formación orquestal. La participación de los cantantes permitió incorporar distintas voces a una propuesta que tuvo como eje la música entrerriana.
El espectáculo se incorporó a las actividades de la tradicional celebración crespense, que en su 32ª edición reunió propuestas artísticas, gastronómicas y culturales vinculadas con la identidad de la ciudad y la región.
Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo
Juan Manuel Bilat fue uno de los protagonistas de la presentación. El músico aportó el sonido de su acordeón a una propuesta que vinculó las expresiones tradicionales del litoral con la interpretación orquestal.
La Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo acompañó el espectáculo y tuvo un papel central en la puesta musical. La combinación de instrumentos permitió presentar el repertorio entrerriano desde una formación diferente de las agrupaciones tradicionales del género.
La propuesta constituyó, además, una oportunidad para mostrar el trabajo de los músicos de la ciudad en uno de los acontecimientos más convocantes de Crespo, donde la actividad cultural ocupa un espacio destacado dentro de la programación.
María Luz Erazun y las voces invitadas
La cantante María Luz Erazun también participó de Entre Ríos en Sinfonía y sumó su interpretación vocal al espectáculo. Su presencia formó parte de una propuesta colectiva que integró músicos e intérpretes en el escenario de la Fiesta Nacional de la Avicultura.
Junto a ella participaron otros cantantes invitados, quienes acompañaron los diferentes momentos de la presentación. La incorporación de voces permitió ampliar los recursos expresivos del espectáculo y complementar la interpretación instrumental.
Entre Ríos en Sinfonía puso así en escena una propuesta de encuentro entre el acordeón, las voces y la música orquestal, con la identidad cultural entrerriana como elemento central.
Un espectáculo dedicado al legado de Jorge Méndez
Entre Ríos en Sinfonía tuvo como uno de sus principales ejes el homenaje al músico, poeta y compositor entrerriano Jorge Méndez, fallecido en octubre de 2025. Sus obras forman parte del cancionero regional y retratan paisajes, historias y personajes vinculados con la provincia.
La propuesta ya había sido presentada el 15 de octubre en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, donde reunió a numerosos artistas y trabajadores de la cultura. En aquella oportunidad participaron Damián Lemes, María Luz Erazun, Ignacio Sartori, Nicolás Izaguirre y Ernesto Méndez, entre otros invitados.
Entre las composiciones que formaron parte de aquella presentación estuvieron “Canción de Puerto Sánchez”, “Puentecito de La Picada” y “El Jornalero”. Estas obras fueron reinterpretadas mediante arreglos que combinaron la música popular del litoral con instrumentos sinfónicos.