El emotivo mensaje que recibió el papa León XIV durante el vuelo rumbo a la Argentina

El papa León XIV recibió un mensaje de bienvenida de la tripulación de Aerolíneas Argentinas durante el vuelo que lo trasladó este domingo desde Montevideo hasta Buenos Aires, en el inicio de su visita oficial al país. Una azafata le dedicó unas palabras antes del despegue, mientras que el presidente Javier Milei lo recibió en Aeroparque minutos después de las 16.30.

“Para nuestra compañía y toda nuestra tripulación es un orgullo acompañar a Su Santidad el papa León XIV, así como a toda su delegación y a los periodistas que lo acompañan en este viaje. Nos honra contar con su presencia a bordo”, expresó la integrante de la tripulación.

El mensaje se produjo durante los preparativos del vuelo AR1091, que trasladó al pontífice desde Uruguay, donde había desarrollado la etapa anterior de su gira sudamericana. Su llegada marcó el comienzo de una estadía de cuatro días en Argentina, con actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Cómo fue preparado el avión que trasladó al Papa

Para el viaje, Aerolíneas Argentinas dispuso un Boeing 737 MAX 8, matrícula LV-KKD, con capacidad para 170 pasajeros. La aeronave fue acondicionada especialmente con el escudo oficial del pontífice y su lema In Illo Uno Unum, que significa “En aquel que es uno, somos uno”.

En el interior se instaló una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, mientras que los cabezales de los asientos fueron personalizados con el escudo papal.

El vuelo estuvo a cargo del comandante Hernán Alejandro Losada, acompañado por los primeros oficiales Diego Cortí Menéndez y Nicolás Andrés Anzorena. La tripulación de cabina estuvo integrada por María Carolina Bálsamo, María Cecilia Arribas, Carlos Martín Acosta y María Gandarás Ameijenda.

Milei recibió al pontífice en Aeroparque

El avión aterrizó minutos después de las 16.30 y Javier Milei recibió personalmente a León XIV al pie de la aeronave, en el primer encuentro entre ambos durante la visita papal.

El operativo también contempló un vuelo carguero, identificado como AR1093, destinado a acompañar el traslado de la comitiva.

La llegada del pontífice dio inicio a una agenda de cuatro días que incluirá encuentros institucionales y celebraciones religiosas en distintos puntos del país.