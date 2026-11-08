Así fue la llegada del papa León XIV a la Argentina: saludo con el presidente e himno nacional

El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su arribo a Buenos Aires procedente de Montevideo, Uruguay. El mandatario encabezó la recepción oficial al pie del avión, en el inicio de la primera visita del Pontífice a la Argentina.

El avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 16:35 y, tras descender de la aeronave, el Papa saludó al Presidente, con quien intercambió algunas palabras y un apretón de manos. La llegada estuvo acompañada por un operativo protocolar y la presencia de autoridades nacionales.

Milei llegó al sector militar de Aeroparque junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para recibir personalmente al líder de la Iglesia católica. También estuvo presente el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El primer encuentro entre Milei y León XIV

La recepción en Aeroparque marcó un nuevo encuentro entre ambos, que ya habían mantenido una audiencia en el Vaticano el 7 de junio de 2025. En aquella oportunidad, el Presidente invitó formalmente al Pontífice a visitar la Argentina.

Después del saludo en el aeropuerto, Milei y León XIV tienen previsto trasladarse a la Casa Rosada, donde mantendrán una reunión protocolar.

La agenda presidencial continuará con actividades institucionales y encuentros con representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.

Una visita histórica para la Argentina

La llegada de León XIV representa el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. La última visita de un pontífice había sido protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, el Papa desarrollará actividades religiosas y sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones multitudinarias y encuentros con distintos sectores de la sociedad.