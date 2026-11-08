"Hay que entrar de nuevo en las casas": el mensaje de León XIV a los fieles uruguayos

León XIV en Uruguay: "Hay que entrar de nuevo en las casas".

El papa León XIV celebró una misa multitudinaria en Florida, Uruguay, este domingo 8 de noviembre, durante la última jornada de su visita al país vecino. Frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, el Pontífice pidió rezar por los gobernantes, las familias y quienes atraviesan dificultades, antes de continuar su gira por Sudamérica con destino a Argentina.

La celebración comenzó alrededor de las 10:25 en la Plaza Asamblea y reunió a numerosos fieles. Quienes no pudieron ingresar al predio siguieron la ceremonia desde las calles cercanas, donde se instalaron pantallas para acompañar la misa.

"Queridos hijos e hijas de esta tierra de Uruguay, con gran entusiasmo junto a nuestra Señora de los Treinta y Tres me encuentro hoy aquí con ustedes. Vengo como un peregrino para compartir la fe y el cariño", expresó León XIV al comenzar su mensaje.

(El País)

El mensaje del Papa a los uruguayos

Durante la homilía, el Santo Padre dedicó una oración especial a las autoridades y a distintos sectores de la sociedad. "Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo para que busquen con rectitud el bien de todos. Por las familias, por los jóvenes, por quienes sufren", manifestó.

También convocó a los creyentes a acercarse a quienes se alejaron de la Iglesia. "Hay que entrar de nuevo en las casas, hay que acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo", sostuvo.

(Hola News)

El mensaje retomó la preocupación que había expresado el sábado, durante la vigilia en el Estadio Centenario de Montevideo, sobre las dificultades para transmitir la fe entre generaciones. En Florida, insistió en la importancia de acompañar a quienes necesitan apoyo espiritual.

✝️💬 LEÓN XIV EN FLORIDA: "URUGUAY, HAY QUE PONERSE EN CAMINO" 🇺🇾 https://t.co/xxBFhoZcIf — Telemundo (@TelemundoUY) November 8, 2026

Una rosa de oro para la Virgen de los Treinta y Tres

Otro momento destacado fue el anuncio de la entrega de una rosa de oro a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, cuya imagen histórica acompañó la celebración, según informó el medio uruguayo El País.

(El País)

"A María, capitana y guía de este pueblo, quiero consagrar de nuevo esta nación, confiar en su amparo esta tierra y a cuantos viven en ella", expresó el Pontífice durante su oración.

Antes de llegar a Florida, León XIV realizó una breve parada en Juanicó, departamento de Canelones. Posteriormente fue recibido en Florida por el intendente Carlos Enciso, quien tenía previsto declararlo Ciudadano Ilustre.

León XIV parte hacia Argentina

Tras la misa, el itinerario contempla un almuerzo con los obispos y un saludo a los voluntarios en la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor.

(El País)

Luego, el Papa se trasladará al Aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde tiene previsto partir hacia Buenos Aires alrededor de las 15:30 horas.

Su llegada a Aeroparque está programada para las 16:30 horas. Allí será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas, dando comienzo a una visita a Argentina que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.