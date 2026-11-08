Messi sigue haciendo historia: ganó el Botín de Oro de la MLS y consiguió un récord inédito

Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS 2026 tras convertir 26 goles con Inter Miami y alcanzó una marca inédita en el fútbol estadounidense. El capitán de la selección argentina, de 39 años, se convirtió en el primer futbolista en terminar como máximo goleador de la Major League Soccer durante dos temporadas consecutivas.

El rosarino, que también había obtenido la distinción en 2025, finalizó por delante del croata Petar Musa, delantero de FC Dallas, quien convirtió 22 goles, y de Sam Surridge, de Nashville SC, que terminó con 21 anotaciones.

Messi cerró la fase regular con un promedio de 0,84 goles por encuentro y participación directa en 43 tantos de Inter Miami. Además, registró seis partidos con al menos dos conversiones, igualando el mejor registro de la competición en ese apartado.

Un récord inédito en la historia de la MLS

Desde su creación en 1996, cinco jugadores habían conseguido el Botín de Oro en dos oportunidades, pero ninguno en años consecutivos. Messi se sumó así a una lista integrada por Predrag Radosavljević, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips, según difundió Infobae.

Otro dato destacado es que solamente uno de los 26 goles del argentino fue convertido de penal. Su producción representa la segunda mayor cifra goleadora de una temporada de la MLS, detrás de los 28 tantos que él mismo había registrado en 2025.

(MLS)

Con este rendimiento, se convirtió en el segundo futbolista que supera los 25 goles durante dos campañas consecutivas. Además, sus 55 conversiones en ese período constituyen el segundo mejor registro de la competición, detrás de los 58 de Josef Martínez entre 2018 y 2019.

Messi sigue ampliando sus marcas históricas

En las últimas tres fases regulares, el capitán argentino acumuló 75 goles, la segunda mayor cantidad conseguida por un jugador en un período de tres temporadas. También comparte con Denis Bouanga el logro de haber convertido al menos 20 tantos durante tres campañas seguidas.

El nuevo reconocimiento se suma a una extensa trayectoria de distinciones individuales. Durante su etapa en Barcelona, Messi ganó seis Botines de Oro europeos, fue ocho veces máximo goleador de la Liga española y lideró la tabla de artilleros de la Champions League en seis ediciones.

Ahora, el campeón del mundo también aspira a conquistar su tercer premio al Jugador Más Valioso de la MLS. Ya obtuvo ese reconocimiento en sus dos temporadas completas anteriores con Inter Miami y, si vuelve a conseguirlo, establecerá otro récord, porque ningún futbolista ganó tres veces esa distinción.

Inter Miami se prepara para los playoffs

El equipo de Florida cerró la fase regular con un empate 3-3 frente a Charlotte FC, encuentro en el que Messi no consiguió ampliar su cuenta goleadora. Sin embargo, el resultado no modificó su posición como máximo artillero de la temporada.

Inter Miami finalizó segundo en la Conferencia Este, con 60 puntos, y enfrentará a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs, cuyo comienzo está previsto para el viernes 20 de noviembre.

La primera instancia se disputará al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Desde las semifinales de conferencia, las eliminatorias se resolverán a partido único.