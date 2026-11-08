Un joven agredió a policías y sus padres intentaron impedir su detención: aprehendieron a los tres

Gualeguaychú: detuvieron a un joven y sus padres tras agredir a policías.

Tres personas fueron aprehendidas en Gualeguaychú durante la madrugada de este domingo, luego de un violento incidente ocurrido durante un procedimiento policial en calle Panozzo, a pocos metros de Primera Junta. Un joven de 20 años y sus padres, de 57 y 58 años, quedaron a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, lesiones y daños a bienes del Estado provincial.

Según informó la Policía, el episodio comenzó cuando personal motorizado detuvo la marcha de una motocicleta Zanella de 150 cc. El conductor presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y, al solicitarle la documentación correspondiente, se negó reiteradamente a identificarse.

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De acuerdo con el reporte oficial, el joven comenzó a insultar y agredir al funcionario policial. Cuando llegaron efectivos de Comisaría Cuarta, se abalanzó sobre el agente motorizado, provocó su caída junto a la motocicleta y lo sujetó del cuello, ejerciendo presión. Finalmente, los uniformados lograron reducirlo y esposarlo.

Los padres intervinieron y también fueron aprehendidos

Mientras se desarrollaba el procedimiento, llegaron al lugar los padres del conductor, quienes, según la información policial, intentaron impedir la actuación de los efectivos mediante empujones y agresiones.

Además, habrían ocasionado daños en un patrullero y arrojado al suelo dos motocicletas policiales, que sufrieron desperfectos de menor consideración. Ante la situación, fue necesario solicitar refuerzos de otras dependencias.

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En el operativo participaron efectivos de las comisarías Tercera y Cuarta, Minoridad y la División Motorizada del Comando Radioeléctrico. Finalmente, los agentes lograron controlar el incidente y aprehender a los tres involucrados.

Policías lesionados y una motocicleta secuestrada

Como consecuencia del enfrentamiento, varios funcionarios policiales resultaron con lesiones leves. Se solicitó la intervención del médico policial para constatar las heridas y del mecánico policial para evaluar los daños materiales.

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Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven y sus padres quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La motocicleta Zanella fue secuestrada y se labraron actuaciones por infracciones a la Ley de Tránsito. Asimismo, la Policía informó que se intentó realizar un control de alcoholemia al conductor, pero este se negó a someterse a la prueba.