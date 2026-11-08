Fiesta Nacional de la Avicultura: El Polaco cerró una noche de ritmos alemanes, cumbia y baile

Fiesta Nacional de la Avicultura: El Polaco cerró la segunda noche.

La Fiesta Nacional de la Avicultura vivió este sábado su segunda jornada en Crespo, con una gran convocatoria de público, espectáculos musicales, danzas tradicionales y propuestas gastronómicas. El Polaco fue el encargado de cerrar la noche, pasadas las 1 de la madrugada del domingo, con un repertorio que combinó sus principales éxitos, canciones nuevas y versiones de otros artistas.

A pesar de las bajas temperaturas, vecinos de Crespo y visitantes de distintas localidades recorrieron el predio ferial, ubicado en el acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Alemanes del Volga. Allí disfrutaron de comidas típicas, exposiciones productivas, puestos de artesanos y una programación artística que se extendió hasta la madrugada.

La celebración contó con la transmisión en vivo de Elonce, a través del ciclo Nuestras Fiestas, una propuesta destinada a difundir las principales expresiones culturales, artísticas, deportivas y populares de Entre Ríos y la región.

Fiesta Nacional de la Avicultura, el publico frente al escenario principal

Ritmos alemanes y danzas tradicionales en el escenario

La programación comenzó con la presentación de Maravillas Alemanas, que llevó al escenario principal los sonidos tradicionales de la colectividad. Sus interpretaciones acompañaron la llegada de los primeros visitantes, en una jornada que combinó las raíces culturales de Crespo con propuestas musicales de diferentes géneros.

"Maravillas Alemanas" en la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

Posteriormente, Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina presentó sus coreografías y aportó una propuesta de baile al espectáculo. La participación de las bailarinas formó parte de una programación que buscó representar distintas expresiones artísticas.

Academia de danza "Sinergia Folk" en la Fiesta Nacional de la Avicultura

La música continuó con La Triple E, agrupación oriunda de Paraná que subió al escenario antes de las 22 y dio inicio al segmento de cumbia. Más tarde, Herencias Alemanas recuperó el protagonismo de las polcas y parushcas, que invitaron al público a bailar.

"La Triple E" en la Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

Cumbia y una Peña Joven con numerosos artistas

La segunda noche avanzó con la presentación de Sin Código, que retomó los ritmos tropicales y mantuvo el movimiento frente al escenario principal. La variedad musical permitió alternar las expresiones tradicionales de la colectividad alemana con propuestas populares.

Sin Código en la Fiesta Nacional de la Avicultura

En paralelo, la Peña Joven ofreció una programación propia con las actuaciones de Meli Exner, Valentina Osorio, Somos Rock, Los del Quincho, Bettina Exner y Te Re Suena. La actividad continuó desde la 1 con DJ Santi Schneider.

Pasada la medianoche, Pont a Bailar sumó su espectáculo mientras crecía la expectativa por la llegada de El Polaco. El público se concentró frente al escenario para acompañar el cierre de la segunda jornada.

"Pont a Bailar" en el escenario de la 32º Fiesta Nacional del la Avicultura en Crespo

El Polaco cerró la noche y agradeció al público entrerriano

Finalmente, pasadas las 1 del domingo, El Polaco subió al escenario de la Fiesta Nacional de la Avicultura y desplegó un repertorio de cumbia que incluyó canciones de sus comienzos, producciones recientes y covers.

Antes de su presentación, el artista dialogó con la prensa entrerriana y anticipó: “Vamos a hacer temas de todo nuestro repertorio, desde nuestras canciones del principio hasta lo nuevo. Vamos a hacer un poquito de todo”.

"El Polaco" cerró la segunda noche de la 32º Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo

También expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante casi 21 años de trayectoria. “Siempre que venimos a Entre Ríos, para nosotros es un placer. La gente nos abre la puerta, nos da mucho cariño y cuando volvemos a casa, volvemos muy felices”, manifestó.

Soledad Pastorutti cerrará la última jornada

La Fiesta Nacional de la Avicultura continuará este domingo con una nueva programación de actividades y espectáculos. Soledad Pastorutti será la figura principal de la jornada de cierre, que volverá a reunir música y propuestas para toda la familia.

La primera noche había contado con la presentación de Turf, la banda liderada por Joaquín Levinton, que mantuvo su actuación pese a la intensa lluvia registrada durante el viernes.

De esta manera, la celebración continuó con tres jornadas dedicadas a la música, la producción avícola, la gastronomía y las tradiciones de Crespo, con una convocatoria que reunió a visitantes de diferentes puntos de la provincia.

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