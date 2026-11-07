Femicidio de Micaela García: la querella pedirá perpetua para Pavón y aseguró que hay pruebas para condenarlo

Juicio a Pavón por el femicidio de Micaela García.

El juicio por el femicidio de Micaela García ingresó en su etapa final en Gualeguay, donde Néstor Pavón es juzgado como presunto coautor del crimen cometido el 1 de abril de 2017. El abogado querellante Marcelo Boeykens aseguró a Elonce que las pruebas incorporadas durante las audiencias respaldaron la acusación y adelantó que solicitarán una condena a prisión perpetua, la misma pena que recibió Sebastián Wagner.

El nuevo debate comenzó el 29 de octubre y continuará el martes 10 de noviembre con los últimos testimonios propuestos por la defensa. Para el miércoles 11 están previstos los alegatos, mientras que la fecha del veredicto quedará a criterio del tribunal.

“Estamos convencidos de que obtendremos una sentencia condenatoria que no puede ser otra que la de prisión perpetua”, sostuvo Boeykens.

Las pruebas que destacó la querella contra Néstor Pavón

El abogado explicó que, desde la perspectiva de la querella, los testimonios presentados durante el juicio permitieron corroborar aspectos de las declaraciones de Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua por el femicidio.

“Fuimos corroborando los dichos de Wagner con cada uno de los testimonios. Estamos satisfechos con la producción de la prueba”, afirmó.

Boeykens recordó que Wagner volvió a declarar en este nuevo proceso, esta vez en calidad de testigo, y reiteró su versión sobre la presunta participación de Pavón en el crimen.

“El testimonio de Wagner fue la principal prueba de cargo en su propia contra. Sus dichos fueron utilizados para condenarlo a él y no para condenar a Pavón”, cuestionó el querellante.

Según explicó, el condenado aportó nuevos detalles que, a criterio de la acusación, coincidieron con otros elementos incorporados al debate.

Los testimonios sobre el automóvil de Wagner

Uno de los aspectos destacados por Boeykens estuvo relacionado con las declaraciones de personas que tuvieron contacto con Wagner después del crimen.

El abogado mencionó el testimonio de Otero, hijo de quien era pareja del condenado, quien relató que había lavado el auto y observado barro tanto en el asiento del conductor como en el del acompañante.

“Dijo que en el auto había dos personas, que estaban con barro el asiento del acompañante y el del conductor, y que había dos manos marcadas”, señaló.

También recordó que, según los testimonios, Wagner había mencionado que estuvo con una persona a la que llamaba “el Loco”, sobrenombre que los declarantes vincularon con Pavón.

“La única relación que tenía Wagner en Gualeguay era con Pavón, porque él era de Concepción del Uruguay y había entrado a trabajar en el lavadero del actual imputado”, explicó.

Para la querella, estos elementos constituyeron indicios que respaldaron la hipótesis de que Wagner no habría actuado solo.

Una testigo ratificó que escuchó pedidos de auxilio

Otro de los testimonios que Boeykens consideró relevantes fue el de una vecina que declaró haber escuchado gritos durante el momento en que Micaela fue interceptada.

Según relató el abogado, la mujer sostuvo que escuchó pedidos de auxilio formulados en plural, circunstancia que la querella interpretó como un indicio de la participación de más de una persona.

“Escuchó gritos de ‘ayúdenme, no me maten’, en plural. Eso daba cuenta de que había dos personas en el auto, no una sola”, manifestó.

El querellante aseguró que la testigo mantuvo su declaración pese a los cuestionamientos realizados por la defensa.

“La defensa intentó romper ese testimonio y ella se mantuvo firme”, destacó.

Además, mencionó declaraciones vinculadas con la presencia de los involucrados en el restaurante La Terraza durante aquella noche.

La querella sostiene que existió una coautoría

Boeykens explicó que la acusación considera que Wagner y Pavón habrían intervenido conjuntamente en los hechos que terminaron con la muerte de Micaela García.

En ese sentido, recordó que Wagner atribuyó directamente a Pavón la muerte de la joven durante su declaración.

“Wagner dijo: ‘Yo no la maté, la mató Pavón’. Y explicó que lo sabía porque estaba allí”, relató el abogado.

A partir de esa declaración, el querellante sostuvo que ambos habrían tenido una participación necesaria en los hechos investigados.

Wagner y Pavón.

“Sin Pavón, Wagner no podría haber secuestrado a Micaela ni abusado de ella; y sin Wagner, Pavón tampoco podría haberla secuestrado, abusado y asesinado. Cada uno es responsable por la totalidad”, afirmó.

Se trata de la interpretación de la querella, que deberá ser evaluada por el tribunal junto con las pruebas y los argumentos de la defensa antes de resolver la responsabilidad penal del acusado.

La intervención del padre de Micaela García

El abogado también confirmó que Miguel “Yuyo” García, padre de Micaela, tendrá la posibilidad de dirigirse al tribunal antes de la finalización del debate.

Aclaró que su intervención no será como testigo, sino en ejercicio de los derechos reconocidos a las víctimas durante el proceso judicial.

“Va a declarar como víctima, haciendo uso de unas últimas palabras antes de que cierre el debate”, explicó.

Boeykens consideró que ese momento permitirá expresar las consecuencias personales y familiares del crimen, así como el recorrido realizado desde entonces a través de la Fundación Micaela García y la promoción de la Ley Micaela.

“Los jueces que hoy están capacitados en Ley Micaela tienen que juzgar justamente en la causa que dio origen a esa ley”, reflexionó.

El querellante también señaló que una nueva resolución judicial podría representar un paso importante para la familia en su búsqueda de justicia.

Cuándo podría conocerse la sentencia contra Pavón

El nuevo juicio se desarrolló después de que Pavón fuera condenado inicialmente a cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. En esta instancia, enfrenta una acusación por coautoría del femicidio, que contempla la posibilidad de prisión perpetua.

De acuerdo con el cronograma informado, el martes 10 de noviembre declararán los últimos testigos convocados por la defensa, entre ellos familiares del imputado.

Al día siguiente, miércoles 11, las partes expondrán sus alegatos ante el tribunal en la sala número uno de Gualeguay.

Consultado sobre la fecha de la sentencia, Boeykens explicó que podría conocerse ese mismo día, aunque consideró probable que los jueces utilicen el plazo disponible para deliberar.

“Creemos que se van a tomar los cinco días. Puede ser la semana siguiente o tal vez el mismo día; eso no lo sabemos, es atribución del tribunal”, señaló.

Finalmente, el abogado reiteró su expectativa de que el proceso concluya con una condena a prisión perpetua para Pavón, mientras que la decisión definitiva quedará en manos de los magistrados.