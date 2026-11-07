El obispo de Gualeguaychú participó de la misa del papa León XIV en Paysandú

El obispo de Gualeguaychú participó de la ceremonia religiosa con el Papa

El obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Zordán, participó este sábado de la misa que presidió el papa León XIV en la ciudad uruguaya de Paysandú, durante su visita apostólica a Uruguay.

La celebración se desarrolló en el Parque París Londres y convocó a miles de fieles provenientes de diferentes localidades del país vecino y de otras naciones de la región. La presencia del representante de la Iglesia entrerriana formó parte de las actividades que reunieron a autoridades religiosas de distintas diócesis para acompañar al Pontífice.

La participación del obispo entrerriano en la misa papal

La participación de Zordán tuvo un significado especial por la cercanía geográfica y pastoral entre la Diócesis de Gualeguaychú y las comunidades católicas de Uruguay.

En los días previos al encuentro, el obispo había expresado sus expectativas sobre la visita de León XIV y manifestó su deseo de que el mensaje del Papa contribuya a superar las divisiones y promover el diálogo en la sociedad.

En ese sentido, había señalado la importancia de que las palabras del Pontífice fueran escuchadas por los dirigentes políticos y la ciudadanía para encontrar caminos de entendimiento.

El mensaje del Papa León XIV en Paysandú

Durante la homilía, León XIV tomó elementos característicos de la región para transmitir un mensaje de fraternidad, encuentro y unidad. Entre ellos, mencionó el puente internacional General Artigas, que conecta Paysandú con Colón, Entre Ríos.

"¡Qué importante es ser constructor de puentes!", expresó el Papa al referirse a la importancia de estrechar vínculos, unir comunidades y promover el encuentro entre las personas.

También hizo referencia a los palmares y al mate como símbolos de identidad, amistad y fraternidad compartidos por los pueblos de ambas orillas del río Uruguay.

La misa constituyó uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica de León XIV a Uruguay, en el marco de su recorrido por Sudamérica, que también contempla actividades en Argentina y Perú.