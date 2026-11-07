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Haciendo Comunidad Educación ambiental y nuevas tecnologías en Entre Ríos

Escuelas entrerrianas incorporarán estaciones meteorológicas para estudiar el clima y el agua

El CGE y la Dirección de Hidráulica firmaron un convenio para instalar estaciones meteorológicas y pluviómetros en escuelas entrerrianas. Los equipos permitirán a estudiantes y docentes registrar precipitaciones, temperatura, humedad y viento, y desarrollar proyectos de investigación.

7 de Noviembre de 2026
Instalarán estaciones meteorológicas en escuelas entrerrianas.
Instalarán estaciones meteorológicas en escuelas entrerrianas. Foto: (GPER).

El CGE y la Dirección de Hidráulica firmaron un convenio para instalar estaciones meteorológicas y pluviómetros en escuelas entrerrianas. Los equipos permitirán a estudiantes y docentes registrar precipitaciones, temperatura, humedad y viento, y desarrollar proyectos de investigación.

Las escuelas entrerrianas incorporarán estaciones meteorológicas y otros instrumentos de monitoreo hidrometeorológico para fortalecer la educación ambiental, la investigación científica y el aprendizaje mediante datos reales. La iniciativa fue formalizada a través de un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos.

 

El acuerdo contempla la instalación de estaciones meteorológicas automáticas (EMA) del Proyecto MATTEO, pluviómetros y dispositivos destinados a registrar distintas variables atmosféricas en establecimientos educativos de la provincia.

 

La firma estuvo encabezada por el presidente del CGE, Carlos Cuenca, y el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos. También participaron la secretaria general del organismo educativo, Luciana Díaz, y la directora de Educación Técnico Profesional, Claudia Geist.

 

Cómo funcionarán las estaciones meteorológicas

 

Los equipos permitirán medir y registrar precipitaciones, temperatura, humedad y viento, información que podrá utilizarse para desarrollar actividades educativas, proyectos de investigación y experiencias vinculadas con el cuidado de los recursos naturales.

 

La propuesta busca impulsar la denominada ciencia ciudadana, una modalidad de participación que involucra a estudiantes y docentes en la recopilación y el análisis de información científica.

 

De esta manera, las comunidades educativas podrán trabajar con datos obtenidos en su propio entorno y relacionarlos con contenidos curriculares de distintas asignaturas, especialmente Física, Climatología y Electrónica.

 

Capacitación para docentes y estudiantes

 

Según lo establecido en el convenio, la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias será responsable de proveer e instalar el equipamiento, además de brindar capacitación a docentes y estudiantes sobre su funcionamiento.

El organismo también ofrecerá asistencia técnica para facilitar el acceso a plataformas digitales que permitirán consultar y analizar los registros obtenidos mediante los dispositivos.

 

Por su parte, el CGE deberá garantizar espacios adecuados para la instalación de los instrumentos, asegurar su resguardo e impulsar la incorporación de estas herramientas en las propuestas pedagógicas de las instituciones participantes.

 

Un convenio para fortalecer la educación ambiental

 

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y permitirá consolidar el trabajo conjunto entre el sistema educativo provincial y los organismos técnicos especializados.

 

La iniciativa apunta a que los estudiantes desarrollen habilidades de observación, medición e interpretación de datos, al tiempo que profundicen sus conocimientos sobre los fenómenos atmosféricos y los recursos hídricos.

 

Además, busca promover la participación de las comunidades escolares en actividades de investigación y concientización ambiental, mediante el uso de tecnologías aplicadas al conocimiento del entorno.

Temas:

Escuelas Entrerrianas CGE proyectos
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