Ante 40.000 fieles en Paysandú, el Papa León XIV llamó a "construir puentes" y transmitir la fe

El Papa León XIV llamó a "construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la fe" durante la misa que celebró este sábado 7 de noviembre en Paysandú. En el Parque París Londres, frente a unos 40.000 fieles, tomó como punto de partida el puente internacional General Artigas, que conecta la ciudad uruguaya con Colón, Entre Ríos.

"Qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados", expresó en su homilía. La referencia al cruce tuvo un sentido concreto para los fieles entrerrianos que viajaron a la ceremonia desde la otra orilla del río Uruguay.

La cifra de asistentes fue informada por las autoridades locales y difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede. "Gracias por estar aquí", dijo el pontífice al saludar a la multitud que se había congregado para la primera misa al aire libre de su gira sudamericana.

Del puente General Artigas a los vínculos en la comunidad

El Papa León XIV recurrió a la imagen del puente para explicar que los vínculos necesitan una base firme. "Es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas", sostuvo.

En ese tramo de la homilía, pidió a los fieles que estén preparados para explicar las razones de sus creencias a quienes se las pregunten. También los exhortó a mantener sus convicciones frente a lo que describió como doctrinas extrañas.

El pontífice comparó a la Iglesia con las palmeras de la región, que crecen juntas. "La Iglesia es una comunidad de hermanos que une raíces", señaló al hablar del lugar que ocupan los demás en la vida de cada creyente.

El mate, de las reuniones entre amigos a Roma

La homilía también incluyó una referencia al mate como parte de la vida cotidiana en Sudamérica. "Es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro", afirmó al describir una costumbre que vincula a uruguayos y argentinos.

El Papa León XIV aludió a la presencia de la infusión en las reuniones entre amigos y contó que esa práctica también llegó al Vaticano. "También hasta Roma ha llegado el mate", dijo ante los fieles.

En su reflexión, destacó que compartirlo es un gesto de acogida y que la bebida también acompaña momentos de soledad. "Con el mate se dialoga sin palabra", expresó.

Cómo sigue la gira después de Paysandú

El pontífice había iniciado su visita a Uruguay el viernes en Montevideo, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi y recibió la llave de la ciudad en el Cabildo. En su discurso en la Plaza Independencia, pidió que la atención sanitaria esté al alcance de todas las personas, independientemente de sus recursos.

Tras la misa en Paysandú, el Papa León XIV tiene previsto regresar a la capital uruguaya para visitar el barrio Borro, en la zona de Casavalle. La agenda del sábado también incluye un encuentro en la Universidad Católica del Uruguay y una vigilia en el Estadio Centenario.

El domingo 8 celebrará misa en Florida, en la última jornada de su visita a Uruguay. El itinerario de la Santa Sede prevé que la gira continúe por la Argentina y Perú.