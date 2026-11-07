Presos de más de 20 cárceles del país se unirán en oración de manera virtual para acompañar la visita del Papa a Devoto

Presos de más de 20 cárceles argentinas podrían participar de un encuentro virtual para acompañar la visita del papa León XIV al penal de Devoto, prevista para el miércoles 11 de noviembre. La iniciativa fue impulsada por la Fundación Espartanos, que convocó a internos, familiares y voluntarios a reunirse mediante Zoom para compartir una jornada de oración mientras el Pontífice recorra el establecimiento penitenciario porteño.

La propuesta surgió en la Unidad 48 de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde la organización desarrolla actividades deportivas y espirituales con personas privadas de su libertad. El encuentro comenzará a las 8 y permitirá conectar simultáneamente a diferentes establecimientos penitenciarios del país.

León XIV visitará la cárcel de Devoto en pleno proceso de cierre.

Eduardo “Coco” Oderigo, abogado, exjugador de rugby y fundador de Espartanos, explicó en una entrevista concedida a La Nación que la convocatoria buscó extender el mensaje papal más allá de la cárcel elegida para la visita. “El mensaje de León es extremadamente importante, vaya adonde vaya”, sostuvo.

Cómo surgió la convocatoria para acompañar al Papa

Oderigo relató que la confirmación de la visita de León XIV a Devoto generó diferentes reacciones entre los internos de otros establecimientos penitenciarios. Algunos cuestionaron que el Pontífice no recorriera cárceles con mayor cantidad de detenidos.

Frente a esos planteos, la fundación decidió organizar una actividad que permitiera acompañar simbólicamente al Papa desde distintos puntos del país. “Lo que tenemos es que darle fuerza al mensaje de él y el meterse en las cárceles”, expresó el referente de la organización.

Según explicó, la actividad tendrá como escenario principal el auditorio de la Unidad 48 de San Martín, donde los internos y voluntarios se reunirán para rezar. Una pantalla permitirá seguir la visita de León XIV a Devoto, mientras otra mostrará las conexiones de los establecimientos que participen del encuentro.

Esperan la participación de más de 20 cárceles

La Fundación Espartanos trabaja actualmente en 49 unidades penitenciarias distribuidas en 21 provincias argentinas. Aunque al momento de la entrevista todavía no había una cantidad definitiva de participantes, Oderigo estimó que podrían incorporarse más de 20 cárceles.

Entre las provincias desde las cuales esperaban recibir conexiones mencionó San Luis, La Pampa, Mendoza y Salta. Además, aclaró que la convocatoria también estará abierta a particulares, debido a que la plataforma permitirá reunir hasta mil participantes.

“La idea es que se sumen todas por Zoom”, manifestó el fundador de Espartanos, quien remarcó que la iniciativa se desarrollará de manera independiente de la organización oficial de la visita papal.

El significado de la visita para los internos

Oderigo aseguró que la decisión de León XIV de ingresar a una cárcel fue recibida positivamente por las personas privadas de su libertad. Según explicó, el gesto representó una señal de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de aislamiento y dificultades personales.

“La verdad es que se sintieron respaldados. Que alguien se interese por ellos de esta manera”, expresó durante la entrevista con La Nación.

El referente también describió las actividades religiosas que se desarrollan habitualmente en la Unidad 48. Todos los viernes, alrededor de 80 personas, entre familiares y voluntarios, ingresan al establecimiento y se distribuyen en seis pabellones para rezar el rosario junto a los internos.

Una delegación de Espartanos visita al Papa, en octubre de 2015.

Al referirse a las intenciones que aparecen durante esos encuentros, explicó que los detenidos suelen agradecer por continuar con vida y pedir por sus familiares.

“Por lo general, cada vez que rezan el rosario agradecen por un día más de vida. Porque la cárcel no es fácil”, señaló.

También indicó que las oraciones incluyen pedidos por las víctimas de los delitos cometidos. Según su experiencia, esos espacios permiten que los internos reflexionen sobre sus acciones y expresen arrepentimiento.

La historia de Espartanos y el rugby en las cárceles

La Fundación Espartanos tuvo sus orígenes en marzo de 2009, cuando Oderigo ingresó por primera vez a una unidad penitenciaria acompañado por un amigo. Aquella experiencia lo llevó a impulsar una propuesta deportiva destinada a personas privadas de su libertad.

Como exjugador y entrenador del San Isidro Club, decidió comenzar a enseñar rugby en la Unidad 48 de San Martín. Al principio, los internos recibieron con desconfianza su presencia, pero los entrenamientos semanales permitieron construir un vínculo.

“Se me ocurrió entonces: hay que hacer algo más. Ese algo más fue llevarles un deporte que a mí me hizo muy bien, que es el rugby. Inculcar valores a través de un deporte”, recordó.

Con el paso de los años, el proyecto se extendió a diferentes establecimientos penitenciarios. Según los datos aportados por Oderigo, actualmente alrededor de 2.500 personas detenidas practican rugby mediante las actividades de la fundación.

El fundador también sostuvo que la reincidencia entre quienes participaron del programa fue inferior al 5%, frente a una tasa general que estimó cercana al 65%.

El antecedente del encuentro con el papa Francisco

La relación de Espartanos con la Iglesia católica tuvo un antecedente significativo en octubre de 2015, cuando el papa Francisco recibió en el Vaticano a integrantes de la organización que habían recuperado su libertad.

Oderigo recordó que aquella reunión se realizó en Santa Marta y se extendió durante más de una hora. La experiencia quedó como uno de los acontecimientos destacados en la trayectoria de la fundación.

En esta oportunidad, el objetivo fue que León XIV conociera la convocatoria organizada desde las cárceles argentinas. Para ello, Oderigo envió un video a un sacerdote peruano que había participado de las jornadas de oración en San Martín y que, según relató, mantenía un vínculo personal con el Pontífice.

“Que se sienta acompañado al momento de entrar a Devoto”, expresó sobre el mensaje que esperaba transmitirle.

La visita de León XIV se producirá mientras avanza el proceso de cierre de la cárcel de Devoto. El traslado de internos hacia Marcos Paz comenzó en octubre y, según la información publicada, unos 1.400 detenidos ya habían abandonado el establecimiento porteño durante los primeros días del operativo.

Cómo participar del encuentro virtual

La Fundación Espartanos habilitó una convocatoria abierta para quienes deseen acompañar virtualmente la visita del Papa a la cárcel de Devoto.

Miércoles 11 de noviembre, a las 8 (hora argentina).

Plataforma: Zoom

ID de reunión: 864 6291 5923

Código de acceso: 076801

El enlace de participación también estará disponible en el perfil de Instagram de la Fundación Espartanos.