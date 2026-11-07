La industria cerró el trimestre con una caída del 3,2%: qué rubros retrocedieron

La industria manufacturera cayó 3,2% en el tercer trimestre de 2026 frente al segundo, en la medición desestacionalizada. En septiembre, la producción subió 0,7% respecto de agosto, pero retrocedió 1,8% frente al mismo mes de 2025, según el informe que publicó el INDEC el viernes 6 de noviembre.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) había bajado 5,4% en julio y repuntado 2,3% en agosto. Esas dos mejoras consecutivas dejaron el nivel de septiembre por encima del registrado al inicio del trimestre, aunque el promedio de julio a septiembre quedó por debajo del período anterior.

La caída interanual de septiembre fue la tercera consecutiva. Además, la serie tendencia-ciclo, que suaviza las fluctuaciones de corto plazo, bajó 0,4% frente a agosto.

Qué rubros impulsaron la mejora mensual

La fabricación de productos textiles creció 15,7% respecto de agosto y registró el mayor aumento mensual entre los rubros destacados. Le siguieron los productos minerales no metálicos, con una suba del 7,5%.

El bloque de madera, papel, edición e impresión también contribuyó al repunte de la industria, con un avance del 5,2% en la medición desestacionalizada.

En sentido contrario, las industrias metálicas básicas retrocedieron 3,4% frente al mes anterior. La refinación de petróleo se contrajo 3,3% en la misma comparación.

Maquinaria y equipos, entre las mayores bajas interanuales

La producción de maquinaria y equipo disminuyó 26,8% respecto de septiembre de 2025. El informe oficial identificó entre las principales incidencias negativas la menor fabricación de maquinaria agrícola y de electrodomésticos como heladeras y lavarropas.

El rubro de otros equipos cayó 22% interanual. Entre los productos electrónicos que incidieron en el retroceso, el INDEC destacó la menor fabricación de celulares y televisores.

La confección de prendas de vestir registró una baja del 5,3% frente al mismo mes del año anterior. El dato corresponde a un rubro distinto del de productos textiles, cuyo repunte del 15,7% surge de la comparación con agosto.

Qué factores limitan la recuperación

La debilidad de la demanda interna fue el principal factor que los empresarios señalaron como límite para la producción en la encuesta del INDEC. Las consultoras I+D y LCG también apuntaron a la mayor competencia de las importaciones entre las dificultades que enfrenta la industria.

I+D advirtió que el costo del crédito restringe las compras de bienes durables. Según sus cálculos, en los primeros nueve meses del año los precios industriales subieron 15,7%, mientras que los servicios aumentaron 30,2% y la energía eléctrica, 54,5%.

El Gobierno anunció esta semana medidas para ampliar los planes de pago y facilitar el financiamiento de las empresas. LCG consideró que esas iniciativas y el crédito orientado a la demanda automotriz tendrían un alcance limitado para revertir la caída de la actividad.