El Gobierno atribuyó a la diversificación productiva la menor caída del empleo privado

El Gobierno de Entre Ríos atribuyó a la diversificación productiva y a las políticas de incentivo a la inversión la menor caída del empleo privado registrado en la provincia, que acumuló una reducción del 3% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, frente al 4,2% registrado a nivel nacional.

Según un relevamiento de Politikon Chaco, elaborado sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Entre Ríos perdió 4.161 puestos de trabajo asalariados formales durante el período analizado. La diferencia respecto del promedio nacional fue de 1,2 puntos porcentuales.

En julio de 2026, la provincia contabilizó aproximadamente 135.000 trabajadores registrados en el sector privado. Si bien las cifras reflejaron una contracción del mercado laboral, desde la administración de Rogelio Frigerio destacaron que el retroceso fue menor al observado en el conjunto del país.

La diversificación agroindustrial como factor de contención

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la estructura productiva entrerriana, caracterizada por la presencia de distintas actividades agroindustriales, contribuyó a amortiguar los efectos del contexto económico nacional sobre el empleo formal.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que el agregado de valor en las cadenas agroindustriales permitió sostener parte de la actividad económica, mientras que los incentivos fiscales buscaron acompañar a las empresas y promover nuevas inversiones.

No obstante, desde la Provincia reconocieron que el principal desafío continuaba siendo recuperar los puestos de trabajo perdidos y generar nuevas oportunidades laborales, especialmente en los sectores industriales, comerciales y de servicios.

Inversiones por más de 266 millones de dólares

Entre las herramientas impulsadas por la gestión provincial, el Gobierno destacó el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), destinado a estimular proyectos productivos mediante beneficios tributarios y facilidades de financiamiento.

De acuerdo con el balance oficial del 19 de octubre, el programa reunió 180 proyectos elegibles, con inversiones comprometidas por 266,75 millones de dólares y una previsión de 2.930 puestos de trabajo directos. Estas cifras correspondieron a compromisos y proyecciones, no a empleos efectivamente generados.

Del total de iniciativas, el 77% estuvo destinado a ampliaciones de empresas existentes y el 23% a nuevos emprendimientos. Los proyectos contemplaron incorporación de equipamiento, ampliación de instalaciones y mejoras en la capacidad productiva.

Beneficios fiscales para acompañar al sector privado

El RINI contempló exenciones de hasta el 100% en impuestos provinciales, según las condiciones de cada proyecto, además de reintegros energéticos y herramientas de garantía para facilitar el acceso al crédito.

A estos beneficios se sumó un esquema diferencial de Ingresos Brutos para la industria. Según informó la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), durante 2026 se estableció una exención para ingresos de hasta 1.430 millones de pesos.

Para el tramo siguiente, hasta 5.200 millones de pesos, se contempló una alícuota del 1%, mientras que para los montos superiores se fijó una tasa del 1,5%.

Frigerio destacó las oportunidades de inversión

Durante la Ronda de Negocios RIGI realizada en Rosario, el gobernador Rogelio Frigerio destacó las oportunidades que las inversiones mineras y energéticas podían representar para empresas entrerrianas vinculadas con la metalurgia, la logística, el transporte y los servicios. "Es muy importante no perder esta oportunidad", expresó el mandatario, quien además advirtió que "el derrame no es automático, hay que construirlo".

Finalmente, el Gobierno provincial planteó que la combinación de diversificación agroindustrial, beneficios tributarios y promoción de inversiones permitiría fortalecer la actividad económica. Sin embargo, los indicadores laborales mostraron que, pese a registrar una caída inferior al promedio nacional, Entre Ríos todavía enfrentaba el desafío de recuperar el empleo privado perdido.