Se perdieron más de 66.000 empleos industriales en dos años: qué pasó en Entre Ríos

La pérdida de empleos industriales en Argentina alcanzó los 66.262 puestos de trabajo registrados entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, lo que representó una contracción del 5,2%. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, solamente tres provincias consiguieron incrementar su cantidad de trabajadores en la industria manufacturera durante ese período.

El relevamiento indicó que la reducción del empleo industrial explicó aproximadamente el 45% de la pérdida total de puestos de trabajo registrada en el país. La situación afectó a la mayoría de las jurisdicciones, aunque con diferencias significativas tanto en términos porcentuales como en cantidad de trabajadores.

En ese contexto, Entre Ríos registró una caída del 2,6% en el empleo industrial, una disminución inferior al promedio nacional. La provincia se ubicó entre las jurisdicciones con menores retrocesos, junto con Formosa, que presentó una reducción del 1,1%, y San Juan, con una baja del 1,2%.

Solamente tres provincias crearon empleo industrial

De las 24 jurisdicciones analizadas, únicamente Santa Cruz, Neuquén y Río Negro lograron aumentar sus puestos de trabajo en la industria manufacturera durante los dos años considerados.

Santa Cruz encabezó el crecimiento porcentual, con una suba del 11,8%, equivalente a 420 nuevos empleos. En segundo lugar se ubicó Neuquén, con un incremento del 9,2% y 1.216 puestos adicionales, mientras que Río Negro registró un avance del 7,8%, con 1.205 trabajadores más.

En conjunto, estas tres provincias generaron 2.841 nuevos empleos industriales. Sin embargo, ese crecimiento no alcanzó para compensar las pérdidas registradas en el resto del territorio nacional, donde desaparecieron 69.103 puestos de trabajo.

Cuáles fueron las provincias más afectadas

El informe identificó a La Rioja como la jurisdicción con mayor caída porcentual del empleo industrial, con una contracción del 15% entre 2024 y 2026. Le siguieron La Pampa, con una disminución del 12,8%; San Luis, con el 11,3%; y Misiones, con el 10,1%.

En términos absolutos, los partidos del Gran Buenos Aires concentraron la mayor pérdida, con 25.623 puestos de trabajo menos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una reducción de 8.617 empleos, mientras que el resto de la provincia de Buenos Aires perdió otros 8.064.

Misiones presentó una situación particular: aunque ocupaba el noveno lugar nacional por cantidad de trabajadores industriales, registró la sexta mayor pérdida absoluta, con 2.289 puestos menos.

La distribución del empleo industrial en Argentina

El relevamiento también analizó cómo se distribuyó el empleo manufacturero entre las principales jurisdicciones del país.

Durante el primer trimestre de 2024, seis regiones concentraban el 80,5% de los trabajadores industriales: Gran Buenos Aires, resto de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Dos años después, esas mismas jurisdicciones continuaron reuniendo la mayor parte del empleo industrial, aunque su participación conjunta disminuyó ligeramente hasta el 80,3%.

Los partidos del Gran Buenos Aires mantuvieron el liderazgo, con el 26,5% del empleo industrial nacional, seguidos por el resto de Buenos Aires, con el 15,3%; CABA, con el 14,1%; Santa Fe, con el 11,1%; Córdoba, con el 9,1%; y Mendoza, con el 4%.

Desde Politikon Chaco aclararon que un aumento en la participación relativa de una provincia no significó necesariamente una creación de empleo. Una jurisdicción pudo incrementar su peso dentro del total nacional incluso cuando perdió trabajadores, siempre que su caída hubiera sido menor que la registrada en otras regiones.

Qué actividades impulsaron el empleo en las provincias que crecieron

El informe detalló que las actividades vinculadas con la elaboración de alimentos y la fabricación de maquinaria explicaron buena parte de los incrementos registrados en las tres provincias con resultados positivos.

En Santa Cruz, la elaboración de alimentos generó 448 puestos adicionales, con un crecimiento del 19,7%, mientras que maquinaria y equipo aportó otros 74 empleos.

En Neuquén, maquinaria y equipo sumó 622 trabajadores, seguida por la fabricación de otros minerales no metálicos, con 295 nuevos puestos. En términos porcentuales, la fabricación de muebles presentó el mayor crecimiento, con un 54,8%.

Por su parte, Río Negro registró 1.360 nuevos empleos en la elaboración de alimentos y otros 94 en minerales no metálicos, aunque las pérdidas en otras actividades redujeron el saldo positivo provincial.

De esta manera, el estudio mostró que la contracción del empleo industrial alcanzó a 21 de las 24 jurisdicciones argentinas, mientras que Entre Ríos, pese a registrar una disminución del 2,6%, se mantuvo entre las provincias con menores caídas porcentuales.