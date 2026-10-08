Empleo joven en Paraná: dónde hay demanda y qué dificulta conseguir el primer trabajo

Las largas filas para acceder a puestos de entrenamiento laboral en Paraná pusieron en evidencia la demanda de oportunidades entre quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo. En ese contexto, Esteban Danesi, presidente de la Cámara Joven del CECIP, analizó el panorama del empleo joven y las dificultades para conseguir una primera experiencia.

Danesi mencionó que, según los datos disponibles hasta 2025 que citó durante la entrevista, alrededor de 1.900 jóvenes buscaban trabajo en el Gran Paraná. Consideró que esa cantidad aumentó, aunque no precisó una cifra actualizada ni el rango etario exacto del relevamiento.

“La verdad que sí, está difícil, sobre todo porque crear las oportunidades no es fácil”, expresó en diálogo con Elonce. Vinculó esa situación con la convocatoria que reunió a numerosos postulantes para los puestos de entrenamiento.

La experiencia y la capacitación

Uno de los obstáculos que identificó para el empleo joven es la exigencia de antecedentes laborales. Según explicó, el costo de formar a un trabajador lleva a algunas empresas a buscar personas que ya cuenten con experiencia.

“El costo de capacitar a un colaborador es importante”, sostuvo. Sobre quienes intentan ingresar al mercado laboral, agregó: “En el caso de los jóvenes es muy difícil, si no se les da la oportunidad”.

También señaló que los empleadores demandan personal capacitado, además de experiencia. “Capacitarse nunca está de más”, afirmó, y alentó a los jóvenes a buscar distintas oportunidades de trabajo.

Qué sectores demandan trabajadores

Danesi destacó el movimiento de la gastronomía en Paraná, con la apertura de comercios y la difusión de sus propuestas mediante redes sociales. “Toda la parte gastronómica está teniendo un impulso muy grande en la ciudad”, manifestó.

También mencionó a los servicios y los oficios entre las actividades que necesitan trabajadores. A su entender, son tareas en las que la tecnología y la inteligencia artificial encuentran mayores dificultades para reemplazar la intervención humana.

Al describir otras vías de ingreso al empleo joven, señaló que las plataformas ofrecen una barrera de entrada baja y funcionan como primera experiencia para algunos trabajadores. Sin embargo, relacionó parte de esas ocupaciones con el subempleo.

Panorama del empleo joven en Paraná - Esteban Danesi presidente de la Cámara Joven del CECIP

Los oficios y las escuelas técnicas

Entre las actividades que consideró relevantes, mencionó la mecánica dental, la electricidad y la plomería. En este último caso, vinculó la demanda con los problemas de agua que atraviesa Paraná.

Danesi también señaló que existe un mercado de servicios orientado a personas mayores de 45 años, al que identificó como segmento “silver”. Consideró que su desarrollo puede generar nuevas necesidades de atención y trabajo.

Finalmente, remarcó el papel de las escuelas técnicas en la formación para los oficios. “Hay que revalorizarla de vuelta”, expresó sobre esa enseñanza, al destacar su importancia para preparar trabajadores en las actividades que describió.