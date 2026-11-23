Dos jóvenes de 18 años murieron y un adolescente de 17 resultó herido después de que el auto robado en el que viajaban despistara y volcara en San Antonio de Areco. El vehículo había sido sustraído horas antes en San Pedro y llevaba un perro caniche en el asiento trasero.

El asalto ocurrió el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 20.30, en la intersección de Rivadavia y San Martín. Dos mujeres circulaban en un Toyota Etios y se habían detenido a esperar el cambio del semáforo.

En ese momento, dos hombres se acercaron al vehículo, abrieron las puertas delanteras y obligaron a las ocupantes a bajar por la fuerza. Luego escaparon con el automóvil y con el animal que estaba en su interior.

Las mujeres recibieron asistencia después del robo

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas a la guardia del hospital local. Allí recibieron atención por el estado de conmoción que les provocó el episodio.

Mientras se buscaba el auto robado, se conoció que había protagonizado un siniestro en el cruce de las rutas 41 y 8, en San Antonio de Areco. En ese momento viajaban tres jóvenes a bordo.

Según la información publicada por La Opinión, los ocupantes se habían fugado de la comunidad Los Naranjos. La secuencia previa al vuelco y la participación de cada uno en el hecho permanecen bajo investigación.

Dos fallecidos y un adolescente internado

Como consecuencia del siniestro, murieron dos de los ocupantes del Toyota Etios, ambos de 18 años. El tercero, de 17, fue trasladado a un centro de salud de Capitán Sarmiento, donde quedó internado.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre el estado del perro caniche que se encontraba dentro del auto robado. Tampoco se informaron detalles sobre la evolución del adolescente herido.

La investigación busca reconstruir el asalto, la posterior fuga y las circunstancias en las que se produjo el despiste. Los datos disponibles no permiten establecer cómo se incorporó el tercer ocupante al vehículo.