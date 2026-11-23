River avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio dejó clara su intención de continuar como entrenador en 2027. Después del triunfo por 3 a 1 ante Lanús, el técnico reivindicó su trabajo y pidió respeto por el cargo que ocupa.

“Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo”, aseguró en conferencia de prensa. La victoria, con dos goles de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada, fue la octava desde que asumió la conducción del equipo.

El entrenador también respondió a las versiones sobre posibles sucesores. Su deseo de permanecer en el puesto quedó expresado públicamente, aunque sus declaraciones no implican una confirmación de continuidad por parte del club.

Ponzio pidió respeto y cuestionó los rumores

“Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo”, sostuvo Ponzio. Luego agregó: “Cuando hay alguien con trabajo en ese cargo hay que respetarlo”.

El técnico vinculó su aspiración de seguir con el esfuerzo realizado desde que tomó el equipo. “Soy esto, me gané todo siempre trabajando. ¿Cómo no voy a querer estar acá?”, manifestó.

Sobre las versiones que circulan, explicó que su preocupación pasa por las consecuencias para el plantel y la institución. “Lo que me molesta es que le hagamos mal al club y a los jugadores. Me molesta que al club no lo protegemos”, afirmó.

La propuesta de River y el reconocimiento a Almada

En cuanto al encuentro, Ponzio destacó que “se ganó un partido importante, jugando bien y con goles”. Pese a las dificultades defensivas, ratificó su intención de construir juego desde el fondo y sostener la movilidad de los futbolistas.

“En el 2 a 1 podríamos haber sido un poco más mezquino sacando a los de arriba, pero no hubiésemos hecho el tercero”, analizó. Con esa explicación, defendió las decisiones ofensivas que mantuvo cuando el resultado todavía estaba abierto.

🔴⚪ “POR SUPUESTO QUE QUIERO SER EL ENTRENADOR DE RIVER. LO TENGO CLARÍSIMO” 🎙️ Tras el triunfo 3-1 ante Lanús y la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, Leo Ponzio habló sobre su presente al frente del Millonario y dejó en claro su deseo de continuar en el cargo. Además, remarcó: “Me parece que este lugar se está ofreciendo y hay que respetarlo” ⚽ — Diario Olé (@DiarioOle) November 23, 2026

También elogió a Almada, protagonista de la clasificación de River: “Es uno de los mejores jugadores de Argentina”. El entrenador remarcó que practicaron tiros libres durante toda la semana y que ese trabajo tuvo su recompensa en el partido.

El respaldo a Martínez Quarta

El técnico dedicó parte de la conferencia a Lucas Martínez Quarta, quien fue suplente después de cumplir la suspensión por su expulsión en el Superclásico. En su lugar continuó Lautaro Rivero.

“Lauti se ganó la titularidad el otro día con Aldosivi. Vamos a tratar de darle confianza”, explicó. Así, fundamentó la elección del defensor para enfrentar a Lanús.

Al mismo tiempo, sostuvo su apoyo a Martínez Quarta frente a las críticas recibidas. “El Chino va a estar preparado para cuando le toque y lo voy a seguir defendiendo a muerte porque también hay una persona atrás”, expresó.

Metadescripción: Ponzio expresó su deseo de seguir como técnico de River tras vencer a Lanús. Defendió su trabajo, cuestionó los rumores y respaldó a sus jugadores.