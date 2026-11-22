Boca Juniors emprendió este domingo su regreso a la Argentina con la Copa Sudamericana, luego de consagrarse campeón al derrotar 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. El plantel partió alrededor de las 16.30, hora argentina, con llegada prevista al aeropuerto de Ezeiza para las 22.30.

El regreso estuvo marcado por la recuperación de Leandro Paredes, quien sufrió una descompensación mientras brindaba una entrevista televisiva después de la consagración. El capitán recibió atención médica y se reincorporó al grupo durante la madrugada, lo que permitió completar la organización del viaje.

El propio mediocampista fue el encargado de trasladar el trofeo durante el regreso. Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena comenzó a planificar los próximos compromisos, con el objetivo de mantener al equipo competitivo en las definiciones que restan de la temporada.

Boca prepara una fiesta en La Bombonera

El próximo compromiso de Boca será el miércoles 25 de noviembre, desde las 21, cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura. Antes del encuentro, los futbolistas exhibirán la Copa Sudamericana ante sus hinchas en La Bombonera.

El partido representará el primer contacto del plantel con su público después de la conquista internacional. Además, tendrá importancia deportiva porque el ganador avanzará a los cuartos de final del campeonato.

Arruabarrena anticipó que realizará modificaciones en la formación titular debido al desgaste acumulado durante la final, aunque descartó utilizar un equipo completamente alternativo. “Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores”, explicó el entrenador.

Arruabarrena advirtió que Boca no puede relajarse

El director técnico destacó la necesidad de recuperar físicamente a sus jugadores sin perder concentración en los objetivos que todavía tiene el club.

“No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia”, advirtió el Vasco, quien también dejó abierta la posibilidad de conceder alguna jornada de descanso al plantel.

En tono distendido, el entrenador hizo referencia a la dificultad de volver rápidamente a la rutina después de los festejos. “Cuando lleguemos, trataré de volver a meterlos en el hotel. Veré si me hacen caso los wachiturros”, expresó.

La primera práctica posterior a la consagración quedó programada para este lunes en el predio de Boca, donde el cuerpo técnico evaluará las condiciones físicas de los futbolistas, especialmente de Paredes.

Los títulos que Boca todavía puede conquistar

La obtención de la Copa Sudamericana significó el regreso de Boca a los títulos internacionales después de 18 años. Sin embargo, el calendario todavía presenta importantes desafíos para el conjunto de la Ribera.

Además de disputar los playoffs del Torneo Clausura, Boca tiene prevista la final de la Copa Argentina frente a Platense para el 2 de diciembre. Ese encuentro representará una nueva oportunidad de sumar otro trofeo antes del cierre del año.

El Xeneize también consiguió la distinción correspondiente al primer puesto de la Tabla Anual de 2026, tras ser el equipo que más puntos acumuló durante la temporada.

En caso de conquistar el Clausura, Boca accederá al Trofeo de Campeones, donde enfrentaría a Belgrano, ganador del Apertura.