Colapinto fue sexto en Las Vegas y celebró sus puntos.

Franco Colapinto terminó sexto en el GP de Las Vegas de Fórmula 1 y expresó su satisfacción por el resultado conseguido con Alpine. El piloto argentino sumó ocho puntos en la vigésima primera fecha del campeonato y logró cortar una racha de seis carreras consecutivas sin sumar unidades.

El corredor de Pilar había finalizado séptimo en pista, pero ascendió una posición después de que Charles Leclerc recibiera una penalización de diez segundos por un incidente con su compañero Lewis Hamilton. De esta manera, igualó su mejor resultado de la temporada, conseguido anteriormente en Canadá.

Tras la competencia, Colapinto analizó las dificultades que atravesó durante las primeras vueltas, especialmente por el comportamiento de los neumáticos blandos. Sin embargo, destacó la posibilidad de competir directamente con pilotos de las principales escuderías, según informó Diario Uno.

Colapinto destacó los puntos conseguidos por Alpine

"Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando", explicó el argentino. También señaló que las largas rectas del circuito complicaron su defensa frente a los rivales.

"Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre (Gasly), contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan", manifestó. Además, remarcó: "Fue lindo haber peleado con los equipos de adelante, con Leclerc".

El piloto reconoció que perdió tiempo durante una doble bandera amarilla, aunque valoró el desempeño general del equipo. "Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo", resumió tras finalizar la carrera.

También celebró el título internacional de Boca

Durante su recorrido por Las Vegas, Colapinto también fue consultado por la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, título que celebró como reconocido hincha del club.

"Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque", expresó el piloto de 23 años al referirse al triunfo del conjunto xeneize.

Con este resultado, Colapinto afrontará las últimas dos fechas del campeonato con el objetivo de mantener su rendimiento y continuar sumando puntos para Alpine.