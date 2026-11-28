El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía de un empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno y Trabajo por reiteradas inasistencias injustificadas y ordenó la instrucción de un sumario administrativo a una trabajadora del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia por ausencias laborales.

Las medidas fueron establecidas mediante dos decretos. Ambas disposiciones estuvieron fundamentadas en el artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, correspondiente al Marco de Regulación del Empleo Público de Entre Ríos.

Cesantía por más de 270 inasistencias injustificadas

Mediante el primero de los decretos, el gobernador Rogelio Frigerio aprobó y dio por finalizado el sumario administrativo iniciado contra un empleado de planta permanente de la Dirección General de Despacho del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

La investigación administrativa determinó que el trabajador acumuló 275 inasistencias injustificadas entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, según el detalle consignado en la normativa.

Las ausencias laborales se distribuyeron de la siguiente manera:

2023: 10 inasistencias durante diciembre.

2024: 235 inasistencias entre enero y diciembre.

2025: 30 inasistencias entre enero y febrero.

En algunos meses, como mayo, julio y agosto de 2024, el agente registró 22 faltas injustificadas. La misma cantidad de ausencias fue contabilizada en enero de 2025.

Como resultado del procedimiento administrativo, el Ejecutivo provincial resolvió aplicar la sanción disciplinaria de cesantía. El decreto, al que accedió Elonce, fue refrendado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y se dispuso su comunicación al Tribunal de Cuentas de la provincia.

Sumario a una trabajadora del Hospital Masvernat

Por otra parte, el Gobierno provincial ordenó la instrucción de un sumario administrativo a una agente perteneciente a la Carrera de Enfermería del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia que registró 17 inasistencias entre julio de 2024 y febrero de 2025. Diez correspondieron al primer año y las siete restantes al segundo.

La normativa indicó que su conducta estaría presuntamente comprendida en el artículo 71, inciso a), de la Ley Nº 9.755, por remisión del artículo 57 de la Ley Nº 10.930, que regula la Carrera de Enfermería.

El Ejecutivo dispuso que las actuaciones fueran remitidas a la Dirección de Sumarios, dependiente de Fiscalía de Estado, para continuar con el procedimiento correspondiente.

A diferencia del primer caso, la medida no estableció una sanción disciplinaria, sino el inicio de una investigación administrativa para determinar la eventual responsabilidad de la trabajadora.