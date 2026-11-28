El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un fin de semana caluroso, con temperaturas máximas superiores a los 30 grados y sin probabilidades de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ascenso térmico continuará durante los primeros días de la próxima semana, con registros de hasta 35 grados.

Para este sábado 28 de noviembre, el organismo prevé una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 33. El cielo permanecerá despejado durante la mañana, algo nublado por la tarde y mayormente nublado hacia la noche.

En tanto, para el domingo se esperan temperaturas de entre 20 y 34 grados, con nubosidad variable y vientos de hasta 22 kilómetros por hora. No se anunciaron precipitaciones durante ninguna de las dos jornadas.

Cuándo llegará el descenso de las temperaturas

El calor se intensificará el lunes y el martes, cuando las máximas alcanzarán los 35 grados en la capital entrerriana. Las mínimas oscilarán entre los 21 y los 23 grados.

Sin embargo, para el miércoles 2 de diciembre se anticipó un descenso térmico, con una máxima de 29 grados y una mínima de 21. También se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El jueves, la temperatura oscilará entre los 17 y los 28 grados, mientras que el viernes volverá a alcanzar los 30 grados. Las últimas proyecciones meteorológicas anticiparon contrastes térmicos asociados al desplazamiento de un frente frío y al posterior retorno de la circulación de aire desde el norte.

Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos

En el resto de la provincia también se prevé un sábado con buenas condiciones meteorológicas y temperaturas superiores a los 30 grados.

Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador: mínima de 17 grados y máxima de 33, con predominio de sol.

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Tala e Islas: mínima de 17 grados y máxima de 32, con cielo algo nublado.

La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá: mínima de 18 grados y máxima de 33, sin precipitaciones previstas.

Gualeguay: mínima de 17 grados y máxima de 33, con cielo despejado.

Para el domingo, las máximas alcanzarán los 34 grados en el sur entrerriano y los 33 en la costa del Uruguay, en la zona de Concordia y alrededores.

El calor continuará durante el lunes y el martes, con registros de hasta 35 grados en distintas regiones de la provincia. Hacia el miércoles se espera un descenso generalizado de las temperaturas.

Alerta amarilla por calor extremo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este sábado una alerta por temperaturas extremas que abarcó sectores de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, donde las elevadas marcas térmicas podrían persistir hasta comienzos de diciembre.

La advertencia de nivel amarillo comprendió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sectores del conurbano bonaerense y varios departamentos mendocinos y pampeanos.

Este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente para las personas con enfermedades preexistentes, los niños pequeños y los adultos mayores.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se proyectaron máximas de entre 31 y 35 grados, aunque podrían alcanzar entre 34 y 37 grados en los sectores más alejados del Río de la Plata. En las localidades ribereñas, los registros serían más moderados.