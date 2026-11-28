El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos tendrá este sábado su noche de Gala y proyecciones en distintas salas de Paraná. Desde las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, se realizará la Gala de Cierre, con la entrega de premios y la película austríaca The Loneliest Man in Town. El domingo siguen las proyecciones. Todas las actividades son gratuitas. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

Después de varios días de películas, encuentros y actividades, el FICER llega a su jornada de Gala. Este sábado, Paraná tendrá una nueva oportunidad para encontrarse con el cine en distintas salas de la ciudad, con una programación que combina producciones entrerrianas, cine nacional, clásicos de culto y propuestas performáticas.

El momento central será la Gala de Cierre, prevista para las 20 en la Sala Principal del Primer Piso del Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15). La ceremonia incluirá la entrega de premios de los jurados en las secciones de Competencia Oficial de Largometrajes y Competencia de Cortometrajes Entrerrianos. También se anunciarán los ganadores del FORUM y del Premio Ojo Pez, que distingue a la mejor película a partir del voto del público.

La noche concluirá con la proyección de The Loneliest Man in Town (El hombre más solitario de la ciudad), de Tizza Covi y Rainer Frimmel. La película austríaca, de 86 minutos y estrenada en 2026, será la encargada de ponerle punto final a esta edición del festival.

Un sábado de película

La programación del sábado comienza por la tarde y ofrece distintas opciones para quienes quieran aprovechar hasta el último día del festival:

🎬15.00 | Sección Orillas: O, de Maximiliano Rey. La Vieja Usina, Sala Kuttel (Matorras 861).

🎬16.00 | Competencia Oficial: Gente de la Ruta, de Lucas Koziarski. Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

🎬17.30 | Competencia Oficial y Cortos Entrerrianos: Los vencedores, de Pablo Aparo, y Malvinas después, de María Ángeles Terraza. La Vieja Usina, Sala Kuttel.

🎬18.00 | Fronteras Abiertas: Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat. Sala Noble del IAAER (Matorras 861).

🎬18.00 | Sección Orillas y Cortos Entrerrianos: Los abrazos, de Rodolfo Fabián Cabrera, y Deserta, de Angela Minatta y Lucio Goria. Cine Las Tipas.

🎬20.00 | Gala de Cierre: entrega de premios y proyección de The Loneliest Man in Town. Centro Provincial de Convenciones.

🎬22.00 | Sección Vórtice – Clásicos de Culto: The Lost Boys, de Joel Schumacher. La Vieja Usina, Sala Kuttel.

🎬23.59 | Noches paranormales: El banquete, performance y ceremonia nocturna a cargo de Mana Ríos y un ensamble de artistas invitados. Sala Noble del IAAER.

El domingo siguen las proyecciones

🎬16.00 Sección Pantalla Compartida: Tesoros, de María Novaro; Emechiche, el renacer de los cabeciblancos, de Juan Camilo González. Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

🎬17.30 Muestra de Cortometrajes Entrerrianos. La Vieja Usina - Sala Kuttel (Gregoria Matorras 861).

🎬16.00 Proyección de películas ganadoras de la competencia. (2 funciones, 2 salas). Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

🎬18.30 Sección Pantalla Compartida: El tesoro de Barracuda, de Adriá García; A luz e grande, de Markus Duffner). Cine Círculo (Andrés Pazos 339).

🎬19.00 Sección Pantalla Internacional: Chicas tristes, de Fernanda Tovar. Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

🎬19.00 Proyección de una de las películas ganadoras en Competencia. Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).

Sábado y domingo con entrada libre y gratuita, las últimas jornadas invitan a recorrer las distintas sedes, descubrir películas y participar de los anuncios que marcarán el cierre de esta edición del FICER.

El FICER comenzó el pasado martes y se realizará hasta este domingo 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

La grilla completa de actividades del FICER 2026 by elonceweb