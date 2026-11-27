Un accidente aéreo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en Perú, dejó ocho militares muertos y un único sobreviviente. La aeronave pertenecía a la Fuerza Aérea peruana y participaba de una operación de extracción de personal militar en una zona de difícil acceso.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones de Sanabamba, en la región de Ayacucho, cuando el helicóptero Mi-17 realizaba una maniobra para recoger a una patrulla del Ejército que se encontraba desplegada en el lugar.

Según explicó el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde Llosa, el accidente se habría producido durante la fase final del aterrizaje. Una de las aspas del helicóptero habría impactado contra un árbol, lo que provocó que la aeronave volcara.

El único sobreviviente fue el piloto, el comandante de la Fuerza Aérea Enzo Espinoza Roque, quien fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Entre las ocho víctimas fatales se encontraban cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres efectivos del Ejército peruano. Las autoridades confirmaron que las causas del accidente permanecen bajo investigación.

El VRAEM es una región estratégica para las operaciones militares de Perú debido a que concentra importantes áreas de producción de coca y presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad realizan frecuentes operativos en el territorio.