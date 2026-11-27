La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) retomará este lunes 30 de noviembre, a las 14, las negociaciones paritarias con el Gobierno de Entre Ríos en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. El secretario general del sindicato, Oscar Muntes, anticipó a Elonce los principales reclamos del sector y confirmó una nueva jornada de lucha para el miércoles 9 de diciembre.

El dirigente sindical cuestionó la propuesta de incremento salarial del 4% presentada por el Ejecutivo provincial y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores estatales ante la pérdida del poder adquisitivo.

“Más del 40% de nuestro poder adquisitivo estamos perdiendo”, aseguró Muntes, quien sostuvo que la recuperación salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales serán los principales ejes del próximo encuentro.

ATE cuestionó el aumento salarial del 4%

La convocatoria se concretó luego de que la última instancia de negociación no pudiera desarrollarse. En ese contexto, el representante gremial manifestó su disconformidad con el incremento dispuesto por el Gobierno provincial y cuestionó la modalidad de discusión salarial.

“Se ha degradado el encuentro paritario”, afirmó Muntes y consideró que las negociaciones deberían contemplar las propuestas del Ejecutivo, el debate en las asambleas de trabajadores y la presentación de contrapropuestas.

“No estamos planteando nada loco, sino lo único que nosotros planteamos es salario digno como nos corresponde, condiciones de trabajo como nos merecemos”, expresó el secretario general de ATE.

Anunciaron una jornada de lucha para el 9 de diciembre

En el marco de los reclamos que mantiene el sindicato, Muntes confirmó la realización de una nueva medida de protesta para el próximo mes, con especial atención a la situación del personal sanitario.

“Anunciamos nuevamente una jornada de lucha para el día 9 de diciembre en defensa a la salud pública, en particular de la enfermería y de nuestro salario y de cada uno de los puestos de trabajo”, detalló.

El dirigente recordó que ATE presentó 20 puntos en la última mesa de negociación y lamentó que no se pudiera avanzar en su tratamiento. Entre las demandas, destacó el cumplimiento de la normativa vigente para el sector de enfermería.

Los reclamos por la situación de los hospitales

Muntes cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud de Entre Ríos ante las demandas de los enfermeros y enfermeras de la provincia.

“No estamos para hacer una paritaria para hablar exclusivamente de una ley, que tienen que cumplirla. No se puede reunir para resolver lo que ya está normado”, manifestó.

Asimismo, advirtió sobre el agotamiento del personal sanitario y aseguró que los relevamientos realizados por las organizaciones gremiales y el departamento de enfermería evidenciaron dificultades en los establecimientos asistenciales. “Los hospitales están totalmente colapsados”, sostuvo.

Las expectativas de ATE para la próxima reunión paritaria

De cara al encuentro del lunes, el secretario general del sindicato expresó su expectativa de que el Gobierno provincial presente una propuesta que permita avanzar en la recuperación salarial. También mencionó la necesidad de resolver la situación de los contratos de obra y los reclamos laborales pendientes.

“Las expectativas siempre son las mejores de los trabajadores y trabajadoras cada vez que nos convocan porque necesitamos recuperar salario, recuperar condiciones de trabajo”, señaló Muntes, quien manifestó su preocupación por los ingresos correspondientes a diciembre y enero.

Finalmente, el dirigente sindical planteó la importancia de establecer una agenda de trabajo para el próximo año. “Esperemos que podamos dejar una agenda muy bien encaminada para el 2027 y que sea este encuentro paritario muy positivo para los trabajadores y trabajadoras”, concluyó en diálogo con Elonce.