La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por ATE y ordenó reincorporar provisoriamente a 1.272 trabajadores de la obra social de los militares. El Gobierno nacional apelará la decisión judicial.
La Justicia Federal suspendió los despidos en la obra social de los militares y ordenó la reincorporación provisoria de 1.272 trabajadores que habían sido incorporados a planta permanente en 2023. La resolución fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Azul, a cargo del juez Martín Endere, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo dejó sin efecto las disposiciones que dieron origen a las desvinculaciones del personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), organismo que atravesó un proceso de reestructuración. El Gobierno nacional apelará la decisión.
La medida judicial se conoció días antes del vencimiento de los contratos, previsto para el 30 de noviembre. Desde octubre, los empleados habían comenzado a recibir telegramas de despido, en medio de los reclamos sindicales por la continuidad de las fuentes laborales y las prestaciones sanitarias.
Los motivos del conflicto en la obra social de los militares
El conflicto se originó a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1286/2026, que suspendió el traspaso total del personal del IOSFA a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), establecido en una disposición anterior.
La normativa habilitó únicamente la transferencia de aquellos trabajadores considerados necesarios por la nueva conducción del organismo. Posteriormente, mediante la Resolución 709/2026, se suspendieron los pases a planta permanente concretados durante 2023.
A partir de esas disposiciones comenzaron a notificarse las desvinculaciones. La medida cautelar, dictada en el marco de un amparo colectivo impulsado por ATE, suspendió los efectos de las normas cuestionadas y estableció la reincorporación provisoria de los empleados afectados.
La reacción de ATE tras el fallo judicial
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la resolución y cuestionó las decisiones adoptadas por la administración nacional respecto de la obra social. “El pronunciamiento judicial es claro, si despidieron tienen que reinstalar y además la obra social tiene que seguir funcionando”, expresó el dirigente sindical a través de su cuenta en la red social X.
En declaraciones a Clarín, Aguiar también manifestó su preocupación por el estado de las instalaciones alcanzadas por la reestructuración. “El fallo llegó en el último minuto. Hay que analizar cuál es la situación de las farmacias y los hoteles. En muchos casos ya se llevaron los muebles”, sostuvo.
Cierre de farmacias, transferencia de hoteles y protestas
El pasado 24 de septiembre, los gremios estatales habían advertido sobre un recorte de 576 puestos laborales, junto con la decisión oficial de transferir 13 hoteles pertenecientes a la obra social a las Fuerzas Armadas y cerrar 33 farmacias y centros de atención.
En ese contexto, militantes y dirigentes de ATE ocuparon el edificio del organismo. El Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, presentó una denuncia penal contra los gremialistas. Posteriormente, los contratos laborales fueron extendidos hasta fines de noviembre.
Tras conocerse la resolución judicial, ATE suspendió una movilización prevista hacia el Ministerio de Desregulación y anunció la realización de un plenario de trabajadores de la OSFA en la sede sindical.
La cobertura sanitaria y la situación financiera del organismo
Desde el sindicato señalaron que los despidos también implicaban la pérdida de la cobertura médica para los empleados afectados y sus familias, debido a que los trabajadores eran aportantes de la propia obra social.
En paralelo, tras la eliminación del IOSFA, el Ejecutivo dispuso que el personal de Gendarmería y Prefectura Naval Argentina fuera transferido a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), con cobertura de Medicus. Según trascendió, la medida generó reclamos por las dificultades de atención en localidades alejadas de los centros urbanos.
La situación financiera del organismo también había motivado cambios en su conducción. En septiembre, el Ministerio de Defensa desplazó al entonces interventor, el coronel retirado Ariel Guzmán, quien tenía a su cargo el proceso de liquidación.
Días antes de su salida, Guzmán había presentado un informe en el que advirtió sobre las dificultades para afrontar los compromisos con proveedores y droguerías, además de un pasivo de $210.000 millones. Durante el año anterior, había autorizado un plan integral de prestaciones por $86.000 millones.