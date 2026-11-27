El jardín Puente de Colores de Crespo celebró su primera peña de fin de año

El jardín Puente de Colores de Crespo celebró su primera peña de fin de año, una jornada que reunió a niños, docentes y familias alrededor de las tradiciones argentinas. La propuesta incluyó juegos, números artísticos, bailes folclóricos y espectáculos musicales.

En diálogo con Elonce, las docentes de la institución destacaron el acompañamiento de la comunidad educativa y explicaron que la iniciativa permitió compartir las actividades desarrolladas durante el mes de la Tradición y el mes de la Familia.

“Es la primera peña de la familia. Es hermoso porque participan todas las familias. Hubo una primera parte de juegos tradicionales, donde los chicos participaron con sus familias, y ahora estamos disfrutando de los números artísticos”, expresó.

Una celebración especial en el primer año del jardín

El encuentro tuvo un significado particular para la comunidad educativa, dado que la unidad comenzó a funcionar durante este año. La celebración permitió cerrar una etapa de aprendizaje y fortalecer los vínculos entre las familias y la institución.

“Es el cierre de un trabajo que han hecho las chicas por el mes de la Tradición y el mes de la Familia. También queremos contar que es el primer año de la unidad, porque es una unidad nueva que comenzó este año”, señalaron desde el jardín.

Las docentes agradecieron el compromiso de las familias, la cooperadora y el personal auxiliar. Además, anunciaron la presentación del grupo musical Los del Quincho, para continuar la celebración con los niños.

Chacareras, amistad y la alegría de los pequeños

Los alumnos fueron los grandes protagonistas de la jornada. Vestidos con atuendos tradicionales, compartieron bailes folclóricos y, entre risas y aplausos, contaron a Elonce cómo disfrutaban de la celebración.

“Somos amigos para siempre”, expresó uno de los pequeños al contar que había compartido la pista de baile con una compañera, mientras otros coincidieron en que la chacarera era una de las danzas que estaban disfrutando.

Entre anécdotas sobre la comida, saludos a sus padres, abuelos y tíos, y espontáneas intervenciones frente a las cámaras, los niños reflejaron la alegría de una jornada que reunió a toda la comunidad educativa alrededor de la música y las tradiciones.