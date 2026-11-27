Colón presentó su oferta turística para la temporada de verano durante el lanzamiento provincial realizado en Federación, con una propuesta que combina playas, naturaleza, termas y actividades al aire libre. El secretario de Turismo de la ciudad, Federico Escher, dialogó con Elonce y destacó las expectativas para los próximos meses y el potencial de la microrregión Tierra de Palmares, que también integra a San José, Villa Elisa y otras localidades de la región.

“Estamos en el lanzamiento una vez más de la temporada de verano con mucha expectativa”, expresó Escher, quien recordó que, pese a las dificultades registradas en algunos momentos del año, Colón logró mantener un importante nivel de ocupación turística.

Según detalló, durante el fin de semana de octubre en el que el río Uruguay alcanzó un nivel elevado, la ocupación llegó al 70%. “Más allá de las variaciones del río, Colón y la microrregión Tierra de Palmares tiene muchísimo para ofrecer”, afirmó.

Naturaleza, playas y turismo activo

Uno de los principales atractivos de la región es el Parque Nacional El Palmar, un espacio que reúne naturaleza, historia y actividades recreativas. “Es un emblema para nosotros, nos representa muchísimo porque tiene naturaleza, tiene playas, tiene historia”, señaló el funcionario.

Escher explicó que quienes eligen Colón y sus alrededores buscan descansar y desconectarse de la rutina. En ese sentido, destacó las reservas naturales y las islas que también ofrecen las distintas localidades de la microrregión.

La propuesta se completa con alternativas de turismo activo, como recorridos en bicicleta, paseos en kayak y navegación en tablas de stand up paddle.

“Uno puede en el parque o en cualquiera de las localidades alquilarse una bici, alquilarse un kayak, subirse una tabla de SUP y navegar al río buscando de vuelta esa tranquilidad, esa naturaleza, ese sonido del ambiente que es tan envolvente”, describió.

El secretario consideró que estas experiencias permiten combinar el movimiento y la actividad física con el descanso, en contacto con el entorno natural.

Las termas y las propuestas para las familias

Otro de los productos turísticos destacados de la región son los complejos termales, que permiten recibir visitantes durante todo el año. Escher remarcó que las termas ofrecen espacios para realizar actividades como aquagym y yoga, además de sectores recreativos destinados a los más chicos.

“Los complejos termales en nuestra región son un producto, un atractivo que es clave, que nos permite disfrutar todo el año y en distintas temporadas”, sostuvo. El funcionario también destacó la importancia del turismo familiar en Colón y la posibilidad de que los niños encuentren espacios para jugar y compartir actividades al aire libre.

“La gente que elige nuestra región, nuestro destino, viene a desconectar, viene a descansar”, afirmó. En ese sentido, señaló que la tranquilidad y la seguridad son aspectos valorados por quienes llegan desde grandes centros urbanos y buscan un lugar para disfrutar de sus vacaciones.

“Muchas de los visitantes dicen: ‘Es mi lugar en el mundo’. Y cuando uno pregunta un poquito, aparece un tema clave. Es un lugar donde no tengo miedo, donde puedo transitar tranquilo”, expresó.

El Parque Nacional El Palmar, una opción para el verano

Durante la presentación turística también se difundieron las propuestas del Parque Nacional El Palmar, uno de los principales atractivos naturales de Entre Ríos.

Marcel, aspirante a guardaparque que actualmente se encuentra en el parque, explicó que los visitantes pueden recorrer los senderos y conocer distintos sectores del área protegida.

“Pueden visitar el Parque Nacional, visitar tanto sus recorridos, sus senderos, como también los ríos y las actividades con guías”, indicó. Entre las propuestas mencionó las bicicleteadas, las excursiones guiadas en kayak y las actividades de astroturismo, que permiten conocer el entorno natural desde distintas perspectivas.

“Este verano se viene full y bastante bonito”, anticipó sobre la temporada que se aproxima. La presentación de Colón en Federación permitió mostrar una oferta turística que busca atraer a distintos perfiles de visitantes, con alternativas para descansar, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades recreativas.

Escher destacó que representar a los prestadores y a las localidades de la microrregión es un orgullo para la ciudad, tanto por su aporte al turismo como por su importancia para el trabajo y la cultura de la región.