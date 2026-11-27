La Obra Social de Entre Ríos (Oser) anunció un nuevo procedimiento para gestionar la cobertura de pañales destinada a los afiliados que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La modalidad permitirá retirar los productos directamente en las farmacias adheridas, en reemplazo del sistema de reintegros.

Para iniciar la solicitud, los beneficiarios deberán dirigirse a cualquiera de las sedes de la obra social en la provincia, donde se gestionará el trámite a través del sistema SAT.

Los afiliados deberán presentar la documentación médica correspondiente para que la entidad evalúe la solicitud y determine los módulos que serán autorizados según las necesidades de cada paciente.

Cuáles son los requisitos para acceder a la cobertura

Desde Oser detallaron que, para iniciar el trámite, será necesario presentar la siguiente documentación:

Receta electrónica: confeccionada por el médico de cabecera a través del sistema Mi RX.

Historia clínica: deberá incluir el cuadro clínico que justifique la prestación y la cantidad de pañales requeridos por día.

Una vez recibida y analizada la documentación, la obra social emitirá una providencia administrativa en la que quedará asentada la cobertura autorizada.

Posteriormente, el afiliado recibirá un correo electrónico en su casilla registrada, con el detalle de los módulos asignados.

Cómo retirar los pañales y qué cobertura estará disponible

Tras obtener la autorización, el beneficiario podrá acercarse a cualquiera de las farmacias adheridas al convenio con Oser. Allí deberá presentar la receta electrónica de Mi RX para validar la orden y retirar los pañales.

La prestación contempla módulos adaptados a las necesidades de cada afiliado con Certificado Único de Discapacidad, distribuidos en dos categorías: Línea Bebé y Línea Adultos.

De esta manera, la obra social dejará de utilizar el mecanismo de reintegros para esta prestación, con el objetivo de simplificar el procedimiento y facilitar la entrega de los productos.