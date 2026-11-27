El trámite del documento y del pasaporte tiene nuevos valores desde este jueves 26 de noviembre. El DNI común pasó de $10.000 a $20.000, mientras que el pasaporte ordinario cuesta $130.000.

Las modalidades exprés también tienen tarifas actualizadas: el DNI cuesta $52.000 y el pasaporte, $260.000. Ante la proximidad de las vacaciones, recomendaron anticipar las gestiones y comprobar que la documentación esté vigente.

El director del Registro Civil de Entre Ríos, José Luciano Fettolini, explicó a Elonce que los importes son establecidos por el Registro Nacional de las Personas. “Es una disposición nacional, no provincial”, aclaró sobre la actualización.

Qué trámites comprende el nuevo valor del documento

Fettolini precisó que los $20.000 corresponden al DNI común para actualizaciones, cambios de domicilio y nuevos ejemplares. El mismo importe se aplica a la actualización de los 14 años.

Para las actualizaciones de menores se necesita el acta de nacimiento. El funcionario indicó que el organismo puede aportar la de quienes nacieron en Entre Ríos, mientras que quienes nacieron en otra provincia deben presentarla para acreditar esos datos.

También recordó que la primera actualización del documento se realiza entre los cinco y los ocho años y la siguiente, a los 14. Si esas instancias están pendientes, deben regularizarse para gestionar el pasaporte.

Qué tener en cuenta para tramitar el pasaporte

“El DNI vigente” es necesario para iniciar el trámite, señaló Fettolini. La gestión puede realizarse tanto para obtener el primer pasaporte como para renovar uno vencido.

El director pidió, además, que quienes tengan una visa vigente lo informen al agente que los atienda. Explicó que existe un apartado específico para registrar esa situación durante la renovación.

La demanda aumenta en esta época por los viajes y por la mayor disponibilidad de las familias durante el receso escolar. “Es importante actualizar el DNI en el caso de que las personas quieran viajar, no esperar a último momento”, remarcó.

Cuánto demoran las entregas y en qué horario atienden

Fettolini sostuvo que se normalizó la distribución después de las demoras vinculadas con el cambio de formato de los documentos. Como referencia, mencionó un plazo de alrededor de diez días hábiles para las entregas comunes de DNI y pasaporte.

Para la modalidad exprés, indicó que la documentación debería llegar al domicilio entre las 48 y las 72 horas. Aclaró que las entregas están a cargo de Correo Argentino u OCA, las empresas contratadas por Renaper.

Respecto de la atención, informó que el horario general vigente es de 7.30 a 12.30. Recomendó acercarse con anticipación a las delegaciones del Registro Civil para revisar los requisitos y evitar gestionar la documentación sobre la fecha del viaje.