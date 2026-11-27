La Justicia de Añatuya, en Santiago del Estero, inició una investigación por un presunto caso de abuso sexual tras detectar el segundo embarazo en lo que va del año de una niña de 12 años. En el marco de la causa, un adolescente de 17 años, señalado como su pareja, quedó aprehendido y a disposición judicial.

Las actuaciones comenzaron este jueves, alrededor del mediodía, cuando la fiscal Cecilia Rímini fue notificada sobre el ingreso de la niña al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió atención médica por un nuevo embarazo.

Los profesionales de la salud dieron aviso a las autoridades judiciales debido a que la paciente ya había sido atendida en enero de este año por una situación similar. En aquella oportunidad, se le practicó una interrupción del embarazo mediante un procedimiento farmacológico.

La investigación por el segundo embarazo

Según trascendió, la madre había llevado nuevamente a su hija al establecimiento sanitario la semana pasada, luego de advertir que cursaba un embarazo de aproximadamente dos meses.

En su declaración ante los efectivos policiales, la mujer manifestó que ambos embarazos estarían vinculados con el adolescente de 17 años que fue posteriormente aprehendido.

La Fiscalía también inició averiguaciones para determinar si el centro de salud que intervino en enero había notificado oportunamente a la Justicia y a los organismos encargados de la protección de los derechos de la niñez.

De acuerdo con lo publicado por El Liberal, los investigadores no contarían hasta el momento con informes oficiales sobre aquella primera interrupción del embarazo ni registros de medidas de seguimiento posteriores.

Intervención de los organismos de protección de la niñez

En el marco de las actuaciones, tomó intervención la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que comenzó a evaluar el entorno familiar y la situación de vulnerabilidad de la niña.

Asimismo, la Fiscalía ordenó la recopilación de antecedentes médicos y testimonios para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El adolescente permanecía aprehendido mientras avanzaban las diligencias judiciales. Para las próximas horas estaban previstas nuevas actuaciones en los tribunales de Añatuya, destinadas a ampliar la información y ratificar la denuncia.