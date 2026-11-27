Detuvieron al presunto líder del Clan Quiroga-Mamani junto a otras tres personas tras 18 allanamientos en Buenos Aires. La investigación permitió desarticular una organización narcocriminal que operaba en Sudamérica y Europa e incautar más de 80 kilos de cocaína.
Desarticularon una banda narco internacional denominada “Clan Quiroga-Mamani”, tras una investigación que permitió incautar más de 80 kilogramos de cocaína en distintos procedimientos. En la última etapa del operativo fueron detenidos el presunto líder de la organización, apodado “Bronko”, una mujer y otros dos hombres.
Los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de Policía Federal Argentina (PFA) realizaron 18 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina e Ingeniero Budge, donde secuestraron 47,893 kilogramos de cocaína, 142.900 dólares y más de cuatro millones de pesos.
Además, incautaron una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas para contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación vinculada con la causa.
Cómo comenzó la investigación
La investigación se inició en abril de 2025, cuando efectivos de la División Operaciones Federales detectaron un intercambio de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro uruguayo en un complejo ubicado en el partido bonaerense de Tigre.
Durante aquel procedimiento, el ciudadano uruguayo logró escapar, mientras que el boliviano fue detenido. En el vehículo de este último, los investigadores encontraron 40 kilogramos de cocaína de alta pureza.
Por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, también fueron allanadas propiedades utilizadas por el prófugo. Allí secuestraron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de alta gama y vehículos con matrículas falsas.
La conexión con una organización vinculada al río Paraná Guazú
El avance de la investigación permitió establecer vínculos entre el ciudadano uruguayo y un argentino apodado “El Mago”, propietario de una guardería náutica en Rincón de Milberg, partido de Tigre.
Durante un allanamiento en el establecimiento, los efectivos secuestraron armas de fuego y documentación que vinculaba a ambos sospechosos con el transporte de estupefacientes.
Según informó la Policía Federal, “El Mago” también estuvo vinculado en 2017 con el transporte de diez toneladas de marihuana provenientes de Paraguay a través del río Paraná Guazú.
En septiembre de 2025, los investigadores lograron detener al hombre apodado “El Mago”, junto a otros dos hombres y una mujer.
La investigación que permitió llegar al Clan Quiroga-Mamani
Las pericias sobre los dispositivos electrónicos del ciudadano boliviano detenido en Tigre permitieron identificarlo como integrante del Clan Quiroga-Mamani, una organización dedicada al tráfico de cocaína proveniente de Bolivia.
Según la investigación policial, la estructura criminal operaba en países del Mercosur y Europa y tenía presencia en el barrio El Olimpo, de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Las pruebas reunidas permitieron identificar a “Bronko” como presunto líder de la organización y avanzar con los 18 allanamientos que culminaron con su detención y la de otros tres sospechosos.