Una pareja de 24 y 22 años fue detenida en la provincia de Buenos Aires, acusada de matar a golpes a su hija de tres años, oriunda de Corrientes. La investigación comenzó en septiembre, cuando una médica detectó hematomas y lesiones en el cuerpo de la pequeña.
Los padres de una nena correntina de tres años fueron detenidos este miércoles, acusados de haber asesinado a golpes a su hija. La pequeña, oriunda de Monte Caseros, falleció el pasado 10 de septiembre tras ingresar sin signos vitales a un centro de salud de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido bonaerense de General Alvarado.
Los imputados fueron identificados como Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22, quienes quedaron a disposición de la Justicia tras más de dos meses de investigación.
Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Miramar durante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén. En el procedimiento también fueron secuestrados dos teléfonos celulares de interés para la causa.
Las lesiones que motivaron la investigación judicial
El expediente se inició como una averiguación de causales de muerte. La noche del 10 de septiembre, alrededor de las 23.20, la madre trasladó a la niña hasta el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Comandante Nicanor Otamendi.
La pequeña ingresó inconsciente y sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por el personal sanitario, los profesionales no lograron salvarle la vida.
Durante la revisión clínica, una médica detectó hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo de la niña. El hallazgo motivó una denuncia policial y el inicio de una investigación penal para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Peritajes y pruebas contra los padres de la nena
Tras el fallecimiento, efectivos de la Policía Científica realizaron peritajes tanto en el establecimiento sanitario como en el domicilio familiar.
Durante las diligencias fueron secuestradas las prendas que llevaba puestas la pequeña y un juego de sábanas con manchas compatibles con sangre. Además, se ordenó la realización de una autopsia.
Con el avance de la investigación, se incorporaron declaraciones testimoniales de vecinos y allegados, además de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas. Los elementos reunidos permitieron orientar las sospechas hacia ambos progenitores.
La situación judicial de los detenidos
A partir de las pruebas incorporadas al expediente, el fiscal Rodolfo Moure dispuso las detenciones de Álvarez y Zapata, concretadas durante el operativo policial del miércoles, publicó Infobae.
El padre de la niña fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán. En tanto, debido a que la madre cursa un embarazo, la Fiscalía solicitó un cupo en un establecimiento penitenciario acondicionado para mujeres en esa condición.
Ambos imputados quedaron a disposición de la Justicia y fueron citados a prestar declaración indagatoria este jueves 26 de noviembre.