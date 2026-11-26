Fuga de un preso en Entre Ríos: investigan un posible descuido.

La fuga de "El Gallo" en Concepción del Uruguay derivó en una investigación administrativa para determinar las posibles responsabilidades del personal penitenciario que custodiaba a Claudio Matías González. Así lo confirmó este jueves el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien reconoció que pudo haber existido un descuido durante el procedimiento.

El funcionario brindó declaraciones a Elonce durante el acto de reconocimiento a nueve instructores caninos, acompañado por el inspector general Alejandro Agustín Mondragón, director principal del Cuerpo Penitenciario.

"Hay que reconocer cuando hay un error", manifestó Roncaglia, quien también confirmó que se presentó una denuncia penal por evasión.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Elonce)

Roncaglia brindó nuevos detalles sobre la fuga de “El Gallo”

El ministro explicó que el traslado del interno se realizó por disposición del juez de Ejecución Penal para concretar una visita familiar. La evasión ocurrió una vez finalizado el encuentro, cuando el condenado debía regresar al vehículo del Servicio Penitenciario.

"Esta persona, cuando termina la visita, está ingresando al móvil del Servicio Penitenciario, pega una patada y sale corriendo", relató Roncaglia. Según explicó, los agentes emprendieron una persecución, pero perdieron de vista al interno cuando ingresó al barrio 30 de Octubre.

González cumple una condena de nueve años de prisión por un homicidio simple cometido en 2021. Desde la Policía habían confirmado que estaba bajo la custodia de cuatro agentes penitenciarios y que no tenía colocadas las esposas al momento de la evasión.

Investigan un posible descuido del personal penitenciario

"Creo que, a lo mejor, pudo haber un cierto descuido del personal del Servicio Penitenciario", expresó Roncaglia, quien advirtió que no se debe subestimar la aparente tranquilidad de un interno condenado por homicidio.

El ministro señaló que se trata de la segunda fuga registrada durante los tres años de gestión y recordó que el anterior episodio ocurrió en 2024, en la provincia de Buenos Aires. "Esto es un llamado de atención", sostuvo.

Asimismo, confirmó la apertura de un sumario administrativo y se refirió a la posibilidad de pasar a disponibilidad al personal involucrado hasta que se esclarezcan las circunstancias del episodio. También consideró necesario profundizar las instancias de capacitación.

Agustín Mondragón, director principal del Cuerpo Penitenciario (Elonce)

Continúa el operativo para recapturar al prófugo

Por su parte, Mondragón explicó que el Servicio Penitenciario proporciona información personal y familiar del condenado a la Policía de Entre Ríos, que encabeza las tareas de búsqueda.

El inspector general confirmó que los agentes penitenciarios lograron identificar el sector donde perdieron de vista al interno y que las tareas de búsqueda continúan en Concepción del Uruguay, ciudad de la que González es oriundo.

"Creemos que en las próximas horas va a ser aprehendido", manifestó Roncaglia. Hasta el momento de las declaraciones, el condenado por homicidio continuaba prófugo.