Una motocicleta se incendió dentro de una vivienda ubicada en calle José Ramos, a metros de avenida Don Bosco, en Paraná. El hecho ocurrió este jueves y motivó la intervención de Bomberos Zapadores y personal de salud. Los dos ocupantes del inmueble lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones.

El subcomisario de Bomberos Zapadores, Matías Villarreal, explicó a Elonce que fueron alertados del siniestro a través del sistema de emergencias. Cuando arribaron al lugar, las personas que se encontraban en la propiedad ya habían salido, por lo que los efectivos iniciaron las tareas de extinción del fuego.

Ambos ocupantes fueron examinados por personal de salud, que constató que se encontraban en buenas condiciones y no requerían ser trasladados a un centro asistencial.

Investigan las causas del incendio

Villarreal confirmó que el fuego se originó en la motocicleta, aunque indicó que todavía no se pudo determinar si se trató de un hecho accidental o intencional. “Estamos tratando de hacer un relevamiento junto con personal de Policía Científica para no apresurarnos a la causal”, explicó el subcomisario.

Según las primeras informaciones a las que accedió Elonce, el incendio habría sido intencional. Desde un automóvil habrían arrojado una botella con algún tipo de líquido inflamable hacia el frente de la vivienda, lo que habría provocado que se prendiera fuego la motocicleta y las llamas se propagaron hacia parte del inmueble.

Respecto de los daños materiales, Villarreal precisó que las llamas y las altas temperaturas afectaron parcialmente la mampostería y algunas aberturas del frente de la vivienda.

Los vecinos colaboraron para contener el fuego

El subcomisario destacó la intervención de los vecinos, quienes utilizaron baldes con arena para intentar extinguir las llamas antes de la llegada de los bomberos.

“Ayudaron a contener el incendio, lo que nos facilitó a nosotros luego controlarlo”, señaló Villarreal.

Personal de Bomberos Zapadores aguardaba la intervención de Policía Científica para completar el relevamiento y determinar las causas del incendio, mientras que efectivos de la comisaría cuarta llevan adelante las tareas investigativas para esclarecer el hecho.