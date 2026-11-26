Una denuncia por una balacera en Paraná derivó en la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de tres armas de fuego durante un procedimiento realizado este jueves por la madrugada en calle Miguel David y la zona de las vías férreas. El operativo se inició tras el llamado de un vecino que alertó a la División 911 sobre detonaciones de armas de fuego en el sector.

El comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911, explicó a Elonce que los efectivos de la Sección Patrulla acudieron al lugar y divisaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga por las vías férreas. La persecución culminó en una vivienda precaria, donde ambos fueron aprehendidos.

“Dos mujeres allegadas a estas personas trataron de entorpecer el procedimiento policial y también fueron aprehendidas”, señaló González. En ese contexto, los uniformados localizaron y secuestraron dos revólveres, una pistola y cartuchería.

No se registraron personas heridas ni daños en viviendas

Tras el procedimiento, personal de Policía Científica realizó un relevamiento en el sector para determinar las circunstancias en las que se produjeron las detonaciones denunciadas por los vecinos.

“No se localizaron vainas servidas, tampoco improntas de disparos de arma de fuego en domicilios y mucho menos personas lesionadas”, precisó el comisario. Asimismo, indicó que se entrevistó a vecinos y se inició el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Balacera en Paraná: cuatro detenidos y tres armas secuestradas

Respecto de las cuatro personas aprehendidas, González confirmó que las dos mujeres registraban antecedentes policiales, mientras que los dos hombres no contaban con registros de ese tipo. La situación procesal de los involucrados quedó a consideración de la Fiscalía interviniente.

Realizarán pericias sobre las armas secuestradas

El segundo jefe de la División 911 explicó que personal de Policía Científica realizará peritajes sobre las armas de fuego y la cartuchería secuestradas para establecer si podrían estar vinculadas con otros hechos delictivos o episodios de abuso de armas registrados en distintos sectores de la capital entrerriana.

También destacó la importancia de las cámaras de videovigilancia para acompañar los procedimientos policiales y aportar información a las investigaciones judiciales. Los elementos recolectados durante el operativo fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Procedimiento policial tras una denuncia por disparos (foto Policía de Entre Ríos)

En cuanto a la situación en el barrio tras las aprehensiones, González aseguró que estaba controlada y confirmó que se mantendrán las recorridas preventivas y la presencia de móviles policiales para evitar nuevos incidentes.

La Policía reconoció un leve aumento de los episodios con armas de fuego

Consultado sobre la reiteración de hechos de estas características en Paraná, el comisario señaló que en el sector ya se habían registrado episodios de abuso de armas de fuego, por lo que se desarrollaron operativos de prevención y saturación, además de intervenciones en el marco del programa Barrios Seguros.

“Venimos trabajando fuertemente en materia de prevención en este tipo de hechos, pero sí ha habido un leve aumento”, reconoció González al referirse a los episodios registrados en la ciudad.