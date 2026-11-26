El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó su continuidad en el Gobierno de Javier Milei, defendió el rumbo económico de la gestión y descartó estar preocupado por los recientes movimientos del dólar y del riesgo país. Además, anticipó el ingreso de inversiones por aproximadamente US$12.000 millones anuales durante los próximos dos años.

En diálogo con C5N y según publicó Ámbito, el titular del Palacio de Hacienda fue consultado sobre su permanencia al frente de la cartera económica. “Mientras el Presidente quiera, siempre”, respondió.

El ministro sostuvo que los proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) generarán un flujo sostenido de divisas durante los próximos ocho años, cuyos efectos podrían extenderse más allá de la actual administración.

“Las inversiones están viniendo, las inversiones RIGI son enormes y van a ir viniendo durante los próximos años”, afirmó.

En cuanto a los montos previstos, Caputo anticipó: “El año que viene van a estar entrando aproximadamente US$12.000 millones, el año siguiente también”.

El titular del Palacio de Hacienda diferenció los grandes proyectos de inversión de aquellos emprendimientos que no están comprendidos dentro del RIGI.

En ese sentido, vinculó el crecimiento de las inversiones de menor escala con la disminución de la presión tributaria. “Nuestro objetivo general es bajar la mayor cantidad de impuestos posibles para que cada vez sea más fácil para toda la gente”, sostuvo Caputo.

Consultado por la reciente volatilidad financiera, el ministro atribuyó los movimientos del tipo de cambio al fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a otras divisas de la región.

Según detalló, el peso argentino registró una depreciación del 4,5%, similar a la del peso mexicano e inferior a la de la moneda colombiana. “No me preocupa absolutamente nada”, afirmó Caputo al referirse a la evolución del dólar y del riesgo país.

Durante la entrevista, el funcionario también defendió los indicadores sociales de la gestión de Javier Milei. Aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32% y consideró que esa reducción implica que “hay 12 millones de personas que están mejor”.

Respecto del impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre los ingresos familiares, Caputo sostuvo que la mitad de la población todavía recibe algún tipo de asistencia estatal.

“Están pagando un poco más en tarifas, pero menos en otros insumos. Es lo justo y sostenible en el tiempo”, manifestó al defender el esquema de subsidios focalizados.

Por último, el ministro destacó que Argentina pasó de importar a exportar energía y sostuvo que esa transformación permitirá generar divisas y brindar mayor previsibilidad para la llegada de capitales.

Antes de finalizar la entrevista, el cronista le preguntó si “hay Caputo para rato”. El funcionario volvió a condicionar su permanencia al respaldo del mandatario: “Mientras el Presidente quiera, sí”.