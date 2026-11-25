Los argentinos que planifican sus vacaciones en Brasil durante el verano de 2027 comenzaron a evaluar los gastos que deberán afrontar durante su estadía. Además del alojamiento, el combustible y los peajes, las compras en supermercados representan una parte importante del presupuesto familiar, especialmente para quienes optan por alquilar departamentos o casas.

Con la temporada turística cada vez más cerca, un relevamiento realizado en Camboriú y otras ciudades del sur brasileño permitió conocer cuánto cuestan algunos de los productos más habituales de la canasta familiar, tanto en reales como en pesos argentinos.

A estos valores se sumaron los precios registrados en supermercados de Florianópolis y las estadísticas oficiales de Brasil, que permiten dimensionar el costo de vida en algunos de los destinos más elegidos por los turistas argentinos.

Cuánto cuestan los alimentos en los supermercados de Brasil

Entre los productos de consumo habitual que adquieren las familias durante sus vacaciones aparecen el arroz, los fideos, el aceite, el pollo y los huevos. Se trata de alimentos que permiten preparar diferentes comidas sin necesidad de recurrir diariamente a restaurantes.

Según los relevamientos realizados en supermercados del sur brasileño, los precios de algunos de los productos básicos fueron los siguientes:

Arroz (1 kilo): entre R$ 4 y R$ 10 ($1.096 a $2.741).

entre R$ 4 y R$ 10 ($1.096 a $2.741). Aceite de soja (900 mililitros): R$ 7,49 ($2.053).

R$ 7,49 ($2.053). Fideos (500 gramos): entre R$ 4,99 y R$ 8,99 ($1.368 a $2.464).

entre R$ 4,99 y R$ 8,99 ($1.368 a $2.464). Pata y muslo (paquete de seis unidades): R$ 20 ($5.482).

R$ 20 ($5.482). Salchichas: entre R$ 10 y R$ 13 ($2.741 a $3.563).

entre R$ 10 y R$ 13 ($2.741 a $3.563). Huevos (10 unidades): R$ 12 ($3.289).

R$ 12 ($3.289). Carbón (3 kilos): R$ 24 ($6.578).

Los importes expresados en moneda argentina corresponden a conversiones orientativas realizadas con una cotización de $274,09 por real. Además, se aclara los precios pueden variar según el establecimiento, las marcas, las promociones disponibles y el tipo de cambio aplicado al momento de realizar el pago.

Los precios de la leche, el pan y el pollo en Florianópolis

Otro relevamiento efectuado en supermercados de Florianópolis, entre ellos establecimientos de la cadena Pão de Açúcar, aportó referencias adicionales para quienes tienen previsto disfrutar de las playas del estado de Santa Catarina durante la próxima temporada.

Los valores registrados, expresados en pesos argentinos al momento del relevamiento, fueron los siguientes:

Leche (1 litro): $1.370.

$1.370. Arroz (1 kilo): $1.600.

$1.600. Pan (500 gramos): $2.200.

$2.200. Pollo fileteado (1 kilo): $5.600.

$5.600. Huevos (12 unidades): $3.350.

$3.350. Tomates (1 kilo): $3.000.

Estos precios permiten elaborar un presupuesto aproximado para quienes planean cocinar durante sus vacaciones. Los alimentos de almacén, las carnes y las verduras constituyen una referencia para organizar las compras de una familia que permanecerá una o dos semanas en la costa brasileña.

Cuánto cuesta la canasta básica en el sur de Brasil

Más allá de los precios puntuales registrados en los supermercados, la investigación mensual que realizan la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) y el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) aporta información sobre la evolución del costo de los alimentos.

En octubre de 2026, la canasta básica de Florianópolis alcanzó los R$ 927,82, lo que representó un incremento mensual del 1,33 % y una suba interanual del 12,52 %. En Porto Alegre, otra de las principales capitales del sur brasileño, el valor llegó a R$ 919,78.

Con la cotización de referencia utilizada en el relevamiento, estos importes equivalen aproximadamente a $254.300 y $252.100 argentinos, respectivamente. Sin embargo, corresponden a una medición del costo de los alimentos básicos y no representan necesariamente el presupuesto que deberá afrontar un turista durante sus vacaciones.

Vacaciones en Brasil: qué conviene comprar y cómo ahorrar

Para quienes tienen previsto viajar a Florianópolis, Camboriú, Bombinhas o Garopaba, una de las alternativas para reducir los gastos consiste en alquilar un alojamiento con cocina, publicó La Voz. Esta modalidad permite preparar desayunos, almuerzos y cenas, además de organizar las compras según la cantidad de personas y los días de estadía.

Los productos de almacén, como el arroz, los fideos y el aceite, pueden adquirirse al comienzo del viaje, mientras que las carnes, las frutas, las verduras y los lácteos pueden comprarse de acuerdo con las necesidades de consumo. También resulta conveniente contemplar los gastos en bebidas y artículos de limpieza.

Otra alternativa consiste en comparar los precios de los supermercados tradicionales con los grandes establecimientos mayoristas, conocidos en Brasil como atacarejos, que ofrecen opciones para compras de mayor volumen.

Entre las cadenas que pueden consultarse para conocer precios y promociones figuran Fort Atacadista, Bistek, Angeloni y Carrefour Brasil. Antes de comprar, también es recomendable evaluar la cotización del real y las condiciones de cada medio de pago.